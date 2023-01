82-Jähriger vermisst – umfangreiche Suche bislang erfolglos

Die Polizei in Siegen bittet um Unterstützung. (Symbolbild)

Niederschelden. Seit dem Morgen wird in Siegen ein 82 Jahre alter Mann vermisst. Von dem Mann fehlt derzeit jede Spur. Die Polizei bittet um Hilfe.

Die Polizei in Siegen sucht aktuell nach einem 82-Jährigen. Der Mann wird laut Angaben der Beamten seit Montagmorgen, 2. Januar, vermisst. Er wohnt in einem Haus in der Schubertstraße.

Die Suchmaßnahmen aller Einsatzkräfte verliefen bislang erfolglos.

Polizei Siegen: Vermisster ist 1,75 Meter groß

Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, von normaler Statur und hat graue, sehr kurze Haare. Er trägt eine graue Jogginghose sowie eine dunkelbraune, knielange Wildlederjacke.

Hinweise nimmt die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0 entgegen.

