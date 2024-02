84-Jährigem wird mitten in Kreuztal jede Menge Geld geklaut

Kreuztal Ein Senior hebt in Kreuztal Geld ab, geht einkaufen und wird von einem Unbekannten angesprochen. Danach muss er zur Polizei – dringend.

Ein 84 Jahre alter Mann ist in Kreuztal am Donnerstagmorgen, 1. Februar, Opfer eines Wechseltrickbetrugs geworden.

Der Senior hatte laut Polizeiangaben in der Tiefgarage im Bereich des Rathauses an der Siegener Straße seinen Wagen abgestellt. Er ging anschließend auf die Bank, holte dort am Geldautomaten eine höhere Bargeldsumme und suchte den Wochenmarkt und ein weiteres Geschäft auf.

Als er gegen 10.30 Uhr wieder an seinem Fahrzeug eintraf und wegfahren wollte, wurde er von einem Unbekannten angesprochen. Er fragte nach Kleingeld. Der 84-Jährige nahm an, dass der Mann Geld für einen Parkschein benötigen würde. Als er sein Portemonnaie hervorholte und sein Kleingeldfach öffnete, habe der Unbekannte etwas in das Fach hineingeworfen und anschließend selber in die Geldbörse gegriffen.

Beschuldigter hatte schwarze Haare und trug Kopfbedeckung

Aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse konnte der Senior nicht erkennen, was genau der Unbekannte gemacht hatte. Erst zu Hause stellte er fest, dass das zuvor abgehobene Geld komplett fehlte. Im letzten Geschäft kurz vor der Rückkehr in der Tiefgarage sei das Geld noch im Portemonnaie gewesen, gab der Geschädigte an.

Es besteht der dringende Verdacht, dass der fremde Mann das Geld gestohlen hat. Der Beschuldigte ist etwa 1,70 Meter groß und 26 bis 30 Jahre alt. Über seinen schwarzen Haaren trug er eine Kopfbedeckung. Er war unter anderem mit einem schwarzen, langen Stoffmantel und einer schwarzen Hose bekleidet. Der Verdächtige führte keine Sachen mit sich. Er soll kurz zuvor noch von einer Frau, die gerade ausparkte, angesprochen worden sein. Nach jetzigen Kenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Frau nichts mit dem Tatverdächtigen zu tun hatte. Das Kriminalkommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Kreuztal: Wichtige Zeugin soll sich melden

Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter 02732/909-0 zu melden. Insbesondere bitten die Beamten die Frau, die beim Ausparken den Mann angesprochen hat, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, um gegebenenfalls noch weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen zu machen.

