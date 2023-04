Kult-Eierbaum 840 Ostereier an nur einem Baum: Wie das funktioniert

Wilnsdorf/Niederdielfen. Seit 18 Jahren schmückt Elisabeth Mutke ihre Sternmagnolie mit den buntesten Eiern. Jetzt hat die Rentnerin den nächsten Rekord gebrochen.

Der Kult-Eierbaum von Elisabeth Mutke erstrahlt aktuell wieder in vollen Glanz, die zahlreichen Knospen der Sternmagnolie sind zu Blüten geworden und begeistern Menschen aus Nah und Fern. Nebenbei knackt die 84-Jährige mit ihrem Eierbaum einen weiteren Meilenstein.

Die Rentnerin aus Niederdielfen kümmert sich schon lange um ihre Sternmagnolie. Seit 18 Jahren schmückt sie den Baum immer zur Osterzeit mit bunten Plastik-Eiern. Was als Hobby begann, hat sich inzwischen zu einer großen Leidenschaft entwickelt, denn jedes Jahr kommen mehr Eier an die Zweige des Baums. Aktuell schafft es der Baum sogar auf knapp 840 hängende Eier – neuer Rekord im beschaulichen Niederdielfen. „Es kommen Leute aus den verschiedensten Ländern, nur um den Baum zu sehen“, freut sich Elisabeth Mutke über die durchweg positive Resonanz von allen Seiten.

Große Aufmerksamkeit

Ob ins Radio, Fernsehen oder die Zeitung – der farbenfrohe Strauch hat es schon in alle Medien geschafft. „Die Leute bleiben einfach stehen und gucken sich den Baum an“, sagt Elisabeth Mutke. Sie möchte jedes Jahr aufs Neue Schaulustige zum Staunen bringen.

Besonders zur Frühlingszeit verliebt sich die Rentnerin beim Blick aus dem Fenster immer wieder aufs Neue in ihre Sternmagnolie, wenn diese dann zu blühen beginnt. „Der Baum ist ein Prachtstück. Das Schöne sind die Blüten, die im Frühling wie schneeweiße Sterne aussehen“, kommt Elisabeth Mutke ins Schwärmen. Vor allem wenn Regentropfen auf die Blüten und Eier fallen und wenn kurz darauf die Sonne herauskommt, zeigt sich die wahre Schönheit des Eierbaums. „Dann funkelt alles wie ein Diamant“, beschreibt die 84-Jährige.

Harte Arbeit

Inzwischen ist das Schmücken des Baumes aber auch zu knochenharter Arbeit geworden. Über die Jahre ist der Eierbaum auf eine beträchtliche Größe gewachsen, sodass Mutke die höchsten Stellen schon lange nur noch mit einer Stange erreichen kann – außerdem wird die Sache mit zunehmenden Alter nicht einfacher. „Ich komme leider nicht mehr an die Spitze ran. So langsam ist Schluss“, bedauert Mutke.

Einfach aufgeben und auf den schönen Anblick im Garten verzichten, möchte die 84-Jährige jedoch nicht und auch die Unterstützung aus dem Dorf ist ihr sicher. In den vergangenen Jahren halfen ihr die Nachbarn immer wieder aus, auch weil der Strauch mittlerweile dem ganzen Dorf ans Herz gewachsen ist. Vielleicht werden ja so in Zukunft noch weitere Rekorde aufgestellt.

