A 45: Autos kollidieren in Baustelle – Stau und Vollsperrung

Wilnsdorf. In der Baustelle vor Wilnsdorf berühren sich zwei nebeneinander fahrende Pkw. Die Fahrer verlieren die Kontrolle über ihre Wagen.

Mehrere Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr sowie Polizei wurden am Dienstagabend zur Autobahn A 45 in Fahrtrichtung Siegen kurz vor der Anschlussstelle Wilnsdorf gerufen. Nach Informationen der Autobahnpolizei waren ein Sportwagen Ford Mustang sowie ein VW auf der Sauerlandlinie von Haiger-Burbach kommend in Fahrtrichtung Siegen nebeneinander unterwegs und etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Wilnsdorf im Baustellenbereich aus bisher ungeklärter Ursache aneinander geraten.

Vier Personen verletzt ins Krankenhaus

Die beiden Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Wagen. Während der VW in die rechte Schutzplanke schleuderte, sich dabei um 180 Grad drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam, krachte der Ford ebenfalls nach rechts in die Planken und kam erst nach rund 100 Metern auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Drei Insassen in dem VW sowie der Fahrer in dem Ford Mustang wurden durch den Unfall verletzt und mussten nach medizinischer Betreuung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Da sich der Unfall im Baustellenbereich befand, schickt die Kreisleitstelle der Feuerwehr Siegen zeitgleich Rettungswagen und Feuerwehr aus beiden Fahrtrichtungen in Richtung Unfallstelle. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und streute Bindemittel wegen ausgelaufener Betriebsstoffe aus. Ebenso klemmten sie die Fahrzeugbatterien ab.

Immer wieder zu schnell durch Baustellen

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, kommt es immer wieder zu Unfällen in Baustellenbereichen. Obwohl eine Geschwindigkeitsbegrenzung besteht und die linke Fahrspur schmaler ist als die rechte, fahren Autofahrer immer wieder zu schnell durch die Baustellen. Durch den Unfall bildete sich ein fünf Kilometer langer Stau, und die Autobahn in Fahrtrichtung Siegen war fast zwei Stunden gesperrt.

