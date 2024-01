A 45 bei Siegen: Schwerer Unfall – hat Fahrer getrunken?

Freudenberg Ein 23-Jähriger verliert auf der A 45 die Kontrolle über seinen BMW. Das Auto überschlägt sich. Die Polizei hat einen Verdacht.

In Freudenberg wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und die Autobahnpolizei am Dienstag, 16. Januar, gegen kurz nach 3 Uhr alarmiert. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Wilnsdorf war auf der A 45 in Richtung Dortmund unterwegs. Kurz hinter dem Rastplatz Siegerland Ost kam sein Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Auto fuhr eine Böschung hinauf, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Die Feuerwehr Niederschelden sicherte die Unfallstelle ab. Nach Auskunft der Autobahnpolizei wurde der junge Mann bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Im Krankenhaus wird Blutprobe entnommen

Da sich bei den Beamten der Autobahnpolizei der Verdacht ergab, dass der Unfallfahrer möglicherweise unter Alkohol- oder Drogenkonsum stand und jegliche Tests vor Ort verweigerte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der beschädigte BMW wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen aus dem Sauerland geborgen.

