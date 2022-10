A 45 gesperrt: Lkw aus Siegen brennt bei Ehringshausen aus

Ein Lastwagen einer Siegener Spedition gerät auf der A 45 bei Ehringshausen in Brand. Die Autobahn Richtung Dortmund muss daraufhin in diesem Bereich über Stunden gesperrt werden.

Ein Siegener Lkw brannte am Mittwoch auf der A 45 bei Ehringshausen aus. Zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Ehringshausen wurde die Autobahn in Richtung Dortmund zeitweise voll gesperrt.

In den frühen Morgenstunden meldeten Verkehrsteilnehmer eine brennende Sattelzugmaschine. Erste Löschversuche seitens des Fahrers scheiterten. Der Mann trug dabei leichte Verletzungen davon. Er wurde wegen einer leichten Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Brand in Folge eines Reifenplatzers entstand.

Brennender Lkw bei Ehringshausen: Feuerwehr muss sich über die Gegenspur nähern

Da die Feuerwehr teilweise über die Gegenspur an die Brandstelle heranfahren musste, wurde die A 45 in beide Richtungen voll gesperrt. Später konnte die Vollsperrung Richtung Hanau aufgehoben werden. Wegen der Bergungsarbeiten waren den gesamten Tag die Fahrstreifen in Richtung Dortmund nicht freigegeben. Der Verkehr wurde am Wetzlarer Kreuz abgeleitet. Es kam zu teilweise deutlichen Verkehrsbehinderungen.

