Die A-45-Abfahrt Haiger/Burbach in Richtung Frankfurt ist gesperrt. (Symbolbild)

Verkehr A 45 in Haiger/Burbach: Gefahr – Abfahrt ist gesperrt

Haiger/Burbach Ein Fahrbahnschaden auf der A-45-Abfahrt Haiger/Burbach ist enorm gefährlich. Für die Reparatur wird Anschlussstelle gesperrt

Auf der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt muss in Höhe der Anschlussstelle Haiger/Burbach ein Fahrbahnschaden, der eine erhebliche Gefahr für die Verkehrsteilnehmer darstellt, kurzfristig beseitigt werden. Das teilt die Autobahn GmbH mit.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Aus diesem Grund ist die Abfahrt Haiger/Burbach in Richtung Frankfurt in der Nacht auf Donnerstag, 14. Dezember, von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Zudem ist in der Baustelle nur eine Fahrspur frei. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Wilnsdorf und ist ausgeschildert (U34). Rettungsfahrzeuge im Einsatz kommen auch während der Maßnahme durch, heißt es weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland