Heisberg. Vermummte steigen nachts aus einem Mercedes mit geklauten Kennzeichen und versuchen, die Tankstelle der Raststätte Siegerland-Ost zu überfallen.

In der Nacht zu Mittwoch, 19. April, haben Unbekannte die Tankstelle auf der A 45-Raststätte Siegerland-Ost überfallen. Die Täter scheiterten allerdings, die Polizei fahndet nun nach den Verdächtigen.

Gegen 1.05 Uhr fuhr der Polizei zufolge ein weißes Mercedes-Coupé mit gestohlenen Siegener Kennzeichen (SI-EQ ??) in den Bereich der Zapfsäulen, zwei Maskierte – einer davon mit einer Handfeuerwaffe in der Hand – stiegen auf der Beifahrerseite aus und gingen zur Eingangstür. Die war zu, der Mann mit der Pistole versuchte sie aufzudrücken, was nicht gelang. In der Tankstelle war ein Angestellter, der auch nicht öffnete, die beiden Maskierten stiegen wieder in ihren Mercedes und fuhren ohne Beute zu machen auf der A 45 davon. Die Polizei wurde gegen 1.19 Uhr von dem gescheiterten Raubüberfall informiert, bereits fünf Minuten später traf den Angaben zufolge das erste Einsatzfahrzeug der Polizei vor Ort ein.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibungen der verhinderten Tankstellenräuber

Die Ermittlungen führten zu Täterbeschreibungen: Der Mann mit der Schusswaffe war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug eine Umhängetasche mit rotem Trageriemen, schwarze Hose und helle Socken, einen dunklen oder grauen Kapuzenpullover mit schwarzen Ärmeln und eine schwarze Maske, vermutlich eine. Sein Komplize war demnach 1,75 bis 1,80 Meter groß, trugt ebenfalls schwarze Jacke, Hose und Maske. Die Polizei vermuten, dass noch mindestens ein weiterer Täter beteiligt war – als Fahrer.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen gestohlen wurden, die Untersuchung dazu läuft. Eine umgehend eingeleitete überörtliche Fahndung blieb erfolglos. Im Lauf der Nacht kam es gegen 2.45 Uhr an der Autobahn A 44, an der Rast- und Tankanlage Haarstrang Nord, zu einem weiteren Tankstellenüberfall, an dem ein weißes Mercedes-Coupé als Tatfahrzeug beteiligt gewesen sein soll.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die hiesigen Ermittlungen übernommen und steht im Austausch mit der Kreispolizeibehörde Soest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

