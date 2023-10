Haiger/Burbach. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) findet: Kalteiche-Freigabe zeige, dass es mit Brückenmodernisierung in Deutschland „konsequent vorangeht“

Der Neubau der A-45-Talbrücke Kalteiche ist abgeschlossen. Am Dienstag, 24. Oktober, fand nach rund sechs Jahren Bauzeit die offizielle Verkehrsfreigabe statt. Rund 60,5 Millionen Euro hat der Bund der Autobahn GmbH zufolge in das Bauwerk investiert.

Anlässlich der symbolischen Freigabe teilt Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit: Man habe das Geld investiert, um die A 45 als eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Rhein-Main- und Ruhrgebiet „fit für die Zukunft zu machen“, so der FDP-Politiker laut Mitteilung der Autobahn Westfalen. Die Verkehrsfreigabe sei ein „weiterer Meilenstein“ und zeige, dass es mit der Brückenmodernisierung in Deutschland „konsequent vorangeht“. Erhalt und Modernisierung von Straßen und Brücken hätten „absolute Priorität“. Mit dem Zukunftspaket leistungsfähige Autobahnbrücken wolle man engagiert und strukturiert so schnell wie möglich moderne und sichere Brücken überall im Land.

Acht neue Talbrücken an A 45 sind fertig, 13 weitere im Bau – insgesamt sind es 60

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir verwies auf die Situation südlich der Ländergrenze: Im hessischen Abschnitt der A 45 seien inzwischen sechs Talbrücken erneuert worden, in den kommenden Jahren würden weitere 16 folgen. Der Grünen-Politiker forderte laut Mitteilung eine weitere Beschleunigung wichtiger Infrastrukturvorhaben – vor dem Hintergrund der Verkehrs- und Energiewende vor allem für das Schienennetz und die Energieversorgung, aber eben auch für Erhalt und Sanierung des bestehenden Straßennetzes. „Viele Autobahnbrücken sind am Limit und müssen dringend instandgesetzt oder ersetzt werden.“

Von links: Dr. Michael Güntner (Vorsitzender der Geschäftsführung Autobahn GmbH), Elfriede Sauerwein-Braksiek (Direktorin Autobahn Westfalen), Christoph Ullrich (Regierungspräsident des Regierungsbezirks Gießen), Dietmar Persch (Hauptgeschäftsführer IHK Lahn-Dill) und Mario Schramm (Bürgermeister Stadt Haiger) bei der Freigabe der neuen A 45-Talbrücke Kalteiche. Foto: Autobahn Westfalen

Dr. Michael Güntner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH des Bundes, erinnerte vor Ort an die erhebliche Zunahme der Verkehrsbelastung der A 45-Talbrücken – diese wurden Ende der 1960er Jahre errichtet und für sehr viel weniger Fahrzeuge – und vor allem leichtere – ausgelegt, als heute darüber fahren: „Insbesondere der Schwerlastverkehr stellt die Brücken vor große Herausforderungen.“ Entlang der A 45 seien bereits acht Talbrücken neu gebaut worden, 13 weitere seien derzeit im Bau.

Erstmals Besonderheit an neuer A 45-Talbrücke Kalteiche: Weniger Sperrungen nötig

Die Talbrücke Kalteiche liegt nordwestlich von Haiger zwischen den Anschlussstellen Haiger/Burbach und Dillenburg. Sie überquert die Bundesstraße 277, einen Wirtschafts- und drei Forstwege. Die Talbrücke Kalteiche ist eine von insgesamt 60 Talbrücken zwischen Dortmund und Gießen entlang der A 45. Der Startschuss für die Bauarbeiten fiel im September 2017. Für den Ersatzneubau wurde zunächst das nördliche Bestandsbauwerk verstärkt, um während des Abbruchs und Neubaus des südlichen Überbaus den Verkehr beider Fahrtrichtungen aufnehmen zu können. Der Neubau in Spannbetonbauweise entstand im Taktschiebeverfahren. Nach Fertigstellung des ersten Teilbauwerkes in Fahrtrichtung Frankfurt wurde der Verkehr auf den neuen Überbau umgelegt, sodass der zweite Bauabschnitt erfolgen konnte.

Die neue Brücke besteht aus zwei Bauwerken mit einer Länge von 356 Metern. Die Überbauten sind für den sechsstreifigen Ausbau der A 45 vorbereitet. Foto: Autobahn Westfalen

Die neue Brücke besteht aus zwei Bauwerken mit einer Länge von 356 Metern über sieben Felder. Mit einer Gesamtbreite der beiden Bauwerke von 37,85 Metern sind die Überbauten bereits für einen sechsstreifigen Ausbau der A 45 vorbereitet. Die Gesamtmaßnahme beinhaltet außerdem ein unter dem Bauwerk errichtetes Regenrückhaltebecken.

Eine Besonderheit ist ein neu entwickeltes teilstationäres Brückenuntersichtgerät, das auch an der Talbrücke Kalteiche eingesetzt wird. Mit dieser innovativen Lösung soll zukünftig die Bauwerksprüfung aller neu gebauten A 45-Talbrücken erleichtert werden, ohne in den fließenden Verkehr eingreifen zu müssen, so die Autobahn Westfalen. Die Fahrschienen für dieses Gerät sind an der Talbrücke Kalteiche bereits montiert. Das rund 30 Tonnen schwere teilstationäre Gerät, mit dem die Brückenprüfer die Brücke von unten inspizieren können, muss nur noch in die vorhandenen Fahrschienen eingehängt werden.

