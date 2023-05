A 45: Polizei – Nicht nur Verkehrssünder werden erwischt

An den Anschlussstellen standen die Einsatzfahrzeuge in Wartestellung.

Siegen. Der eine hat einen gefälschten Pass, der andere ist zu laut: Manche Autofahrt endet am Dienstag vorzeitig in der Großkontrolle der Polizei.

„Wer zu uns freundlich ist, zu dem sind wir auch freundlich“, sagt Polizeihauptkommissar Frank, und verabschiedet einen Trucker mit „Gute Fahrt“, obwohl er diesem wenige Minuten vorher eine Knolle von 70 Euro verpasst hat – er hatte im Überholverbot mit seinem Sattelzug überholt.

Schon am Montagabend hatte die Polizei große Teile des Parkplatzes auf der A-45-Raststätte Siegerland-Ost abgesperrt. Das Polizeipräsidium Dortmund nahm hier am Dienstag sechs Stunden lang eine Großkontrolle vor, zusammen mit der Autobahn-Polizeiwache Freudenberg. Außerdem dabei waren der Zoll, der Verkehrsdienst der Autobahn, die Stadt Siegen, der Oberbergische Kreis, der Kreis Olpe, der Kreis Siegen-Wittgenstein, das Veterinäramt, das Eichamt aus Köln sowie ein Beamter mit seinem Rauschgiftspürhund und Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg.

Streifenwagen warten an allen Siegener Auffahrten

Nicole Bonacker, Erste Polizeihauptkommissarin und Leiterin der Autobahn-Polizeiwache Freudenberg, begrüßt die Beamtinnen und Beamten und dankt dem Technischen Hilfswerk Siegen, das einige Zelte sowie Stromaggregate bereitstellt und auch für das leibliche Wohl mit einem Frühstück und einer Erbsensuppe sorgt. Sie übergibt das Wort an den 31-jährigen Polizeioberkommissar Nico Gärtner, der zusammen mit Polizeioberkommissarin Rebekka Ebach und Polizeioberkommissar Matthias Reitz das Führungsteam bildet.

Die Großkontrolle sieht vor, dass die Beamten an den Anschlussstellen Siegen-Netphen, Siegen-Eisern sowie Wilnsdorf in Wartestellung stehen. Wenn die Streife das Gefühl hatt, ein vorbeirauschendes Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, wird es in Schlepp genommen und zum Rasthof Siegerland-Ost gezogen.

Sprinter ist um 92 Prozent überladen

Schon zu Beginn der Kontrolle muss ein Sprinter auf die mobile Waage fahren. Die Polizeibeamten staunen nicht schlecht. Hat dieses Fahrzeug doch glatt 92 Prozent Übergewicht – es wird sofort stillgelegt. Später wird es von einem Abschleppfahrzeug abgeschleppt, der Fahrer weiß nicht wohin mit der Ladung. Zusätzlich wird ihm in einigen Wochen ein Bußgeldbescheid ins Haus flattern.

Wenige Minuten später wird ein auswärtiger Paketdienstfahrer in die Kontrolle gezogen. Als er seine Fahrzeugpapiere zeigt, wird es plötzlich etwas hektisch. Wie sich herausstellt, sind Führerschein sowie rumänischer Personalausweis gefälscht. Er habe es die gefälschten Papiere für 1000 Euro gekauft, erzählt er auf Nachfrage des Beamten. Aufgrund der gefälschten Dokumente und auch weil er sich Illegal in Deutschland aufhält, wird er festgenommen und in Handschellen gelegt.

Urlaubsfahrt ist schon kurz nach dem Start vorbei

Besonders dreist ist ein Italiener, der mit seinem Land Rover mit Anhänger, auf dem er ein Fahrzeug transportiert, mit 130 km/h erwischt wird. Bei der Kontrolle spricht er kein Deutsch und sieht nicht ein, dass er nun 1.750 Euro Strafe zahlen soll. Der Polizeibeamte erklärt ihm, dass das Fahrzeuggespann nun hier stehen bleibt, bis die Strafe bezahlt ist. Um das Fahrzeug an die Kette zu legen, holte er aus einem Dienstfahrzeug eine knallgelbe „Kralle“ und legt sie ans Vorderrad. Der Italiener spricht nun doch Deutsch und bezahlt die Geldstrafe.

Ein Siegener Ehepaar will mit seinen zwei Kindern schon in den Pfingsturlaub fahren. Auf dem Rasthof ist die Fahrt erst einmal zuende. Das Fahrzeug ist 14 Dezibel zu laut, eine Manipulation an der Auspuffanlage wird festgestellt. Der Mitteltopf fehlt, am Endtopf sind die Schalldämpfer ausgebaut. Resultat: Das Fahrzeug wird sichergestellt und abgeschleppt.

Zwei Fahrzeuge werden direkt aus dem Verkehr gezogen

Die Bilanz von Einsatzleiter Nico Gärtner: eine Festnahme wegen Illegalen Aufenthalts, Dokumentenfälschung und weiterer Straftaten, zahlreiche Verstöße gegen Sozialvorschriften, zwei Fahrzeug-Sicherstellungen wegen Manipulationen und Tuning, zahlreiche Ordnungsverstöße wegen Überholens, Überladungen und nicht gesicherter Ladungen. Bei einem Autofahrer wurde eine Blutprobe aufgrund Alkoholgenusses veranlasst, ein Fahrer musste wegen Betäubungsmitteleinnahme mit zur Wache.

