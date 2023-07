Unfall A 45 Siegen: Fahrspur-Ende übersehen – in Warnbaken gerast

Siegen. Mit hohem Tempo braust ein Autofahrer hinter der Siegtalbrücke in Siegen über die eingeengte, linke Fahrspur – und übersieht, dass die dann endet

Mit erheblichen Verletzungen musste am Montagmorgen, 17. Juli, ein 55-jähriger Seat-Fahrer ins Krankenhaus gebracht werden: Er war auf der A 45 hinter der Siegtalbrücke in die Absperrbaken gerauscht.

Der Fahrer war ersten Angaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit Richtung Süden unterwegs, er hatte die Siegtalbrücke passiert, wo sich nach einigen hundert Metern die Fahrbahn verengt, was mit Warnschildern und Baken angezeigt wird. Der 55-jährige fuhr demnach mit hohem Tempo die linke Fahrspur, die dann endet, bis zum Schluss, hatte aber wohl die Baken übersehen. Mit Wucht prallte er in die Absperrmittel, die in sein Fahrzeug flogen und Frontscheibe, Front und Beifahrerseite erheblich beschädigten.

A 45: BMW auf der Nebenspur von umhergeschleuderter Bake getroffen

Durch die Wucht des Aufpralls wurden einige Warnbaken auf die rechte Fahrspur geschleudert, wo sie einen BMW beschädigten, dessen Insassen auf dem Weg in den Urlaub waren. Weil der Seat über einige Baken fuhr, wurde die Ölwanne unter dem Fahrzeug aufgerissen. Schließlich kam der Wagen mit Totalschaden zum Stehen.

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Siegen, Rettungswagen, Notarzt sowie ein Unfallabsicherungsfahrzeug. Wegen der Unfallaufnahme war die Fahrtrichtung Frankfurt für 45 Minuten voll gesperrt

