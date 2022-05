A 45 Siegen: Hier ist mit Sperrungen auf Autobahn zu rechnen

Siegen/Olpe. Auf der A 4 und der A 45 sind am Wochenende Bauarbeiter im Einsatz. Für Autofahrer aus Siegen bleiben Verbindungen gesperrt.

Autobahn Westfalen repariert im Autobahnkreuz Olpe-Süd einen Schutzplankenschaden. Dafür müssen am Sonntag, 15. Mai, von 8 bis 15 Uhr mehrere Fahrbeziehungen gesperrt werden, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Nicht befahrbar sind in diesem Zeitraum die Verbindungen von der A 4 auf die A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt – sowohl aus Köln als auch aus Siegen kommend. Außerdem ist die Parallelspur von der A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt bei der Abfahrt A4 in Richtung Siegen gesperrt. Umleitungsstrecken sind mit einem rotem Punkt gekennzeichnet.

