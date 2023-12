Von der Autobahn in die Böschung: Bei dem Unfall auf der A 45 bei Freudenberg bleiben Fahrer und Beifahrer unverletzt.

Unfall A 45: Zu schnell bei Regen – Von der Autobahn in den Wald

Freudenberg Ein Autofahrer verliert auf der A45 zwischen der Raststätte Siegerland-Ost und der Abfahrt Freudenberg die Kontrolle über seinen Wagen.

Mit einem blauen Auge davon gekommen sind Fahrer und Beifahrer eines Pkw, der am Nachmittag des Heiligabends auf der A 45 zwischen der Raststätte Siegerland-Ost und der Abfahrt Freudenberg in Fahrtrichtung Dortmund verunglückt ist.

Auch Rettungshubschrauber Christoph 25 im Einsatz

Der Pkw-Fahrer aus Reutlingen war bei aufgrund Starkregen und Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug krachte in eine Böschung, fuhr diese etwa sieben Meter hinauf in den Wald und blieb dort in Schräglage stehen. Da vermutet wurde, dass die Insassen eingeklemmt seien, wurde neben der Feuerwehr auch Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber „Christoph 25“ zur Einsatzstelle geschickt.

Die beiden Insassen wurden von einem Notarzt untersucht, dieser konnte außer einem gewaltigen Schrecken, den die beiden Männer erlitten hatten, keine weiteren Verletzungen feststellen. Die Feuerwehr hatten indessen das Fahrzeug mit Stahlseilen gegen ein Abrutschen gesichert, bis ein Bergeunternehmen das Fahrzeug vom Hang herunterholte. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

