A45: Audi-Fahrer schleudert bei Regen mehrfach in Leitplanke

Freudenberg. Audi-Fahrer kommt auf der A 45 bei starkem Regen mit seinem Wagen ins Schleudern. Der Mann kommt ins Krankenhaus, der A 6 wird schwer beschädigt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem verletzten Pkw-Fahrer sowie sehr hohem Sachschaden kam es am Samstagabend, 25. März, auf der A 45. Nur wenige hundert Meter vor der Ausfahrt Freudenberg in Fahrtrichtung Frankfurt war der Gummersbacher mit seinem Audi A 6 bei starkem Regen ins Schleudern geraten – womöglich aufgrund Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit.

Der Wagen krachte erst in die linke Schutzplanke, wurde herumgeschleudert, prallte dann rechts in die Schutzplanke und blieb auf dem rechten Fahrstreifen schwer beschädigt stehen. Der Fahrer wurde verletzt und mittels Rettungswagen und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr anrücken. An dem Audi entstand Totalschaden.

