A45 voll gesperrt - Rettungsbus musste 27 Personen abholen

Wilnsdorf. Ein Fernbus blieb bei Wilnsdorf mit Motorschaden liegen. Die Feuerwehr nahm dessen Insassen schließlich auf: Es fand sich kein anderer Bus.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen gab es am frühen Freitagabend auf der Autobahn A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen Siegen-Eisern und Wilnsdorf wobei teilweise die Autobahn in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden musste.

Angefangen hatte alles gegen 17:15 Uhr als ein Reisebus der im Auftrag vom Busunternehmen Flix-Bus nach Stuttgart unterwegs war und dem rund drei Kilometer vor der Ausfahrt Wilnsdorf der Motor platzte. Dabei ergossen sich 50 Liter Motoröl in einer zwei Kilometer langen Ölspur im Baustellenbereich über die rechte Fahrbahn. Kurz hinter der Baustelle rund 400 Meter vor der Ausfahrt blieb der Bus dann schließlich mit Motorschaden komplett liegen und weiteres Öl ergoss sich über den Standstreifen in Richtung eines Abwassergullys der sich in einem Grünstreifen befand. Zum Glück hatte die Auffangwanne das Öl aufgefangen so dass nichts in die Kanalisation geriet.

A45: Bus bleibt mit Motorschaden liegen - Kein Ersatzbus aufzutreiben

Aufgrund der Kilometerlangen Ölspur wurde die Feuerwehr Siegen sowie Eisern alarmiert doch nach dem Eintreffen konnten die Einsatzkräfte lediglich dafür sorgen das kein weiteres Öl ins Erdreich gelangen konnte. Einsatzleiter Brandamtmann Sven Kosch, bat den Fahrer darum schnellstmöglich einen Ersatzbus zu organisieren denn in Siegen gibt es genügend Busunternehmen damit die Businsassen weiter transportiert werden könnten. Doch einen Ersatzbus war nirgends zu bekommen.

Selbst der Beamte der Autobahnpolizei habe alles Mögliche versucht damit die Businsassen aus dem brütend heißen Bus herauskommen, denn die Klimaanlage funktionierte wegen dem Motordefekt nicht, und auf der Autobahn durften die Businsassen nicht herumlaufen und zu Fuß die 400 Meter über die Standspur mit Gepäck, das wollte Einsatzleiter Sven Kosch sowie der Beamte der Autobahnpolizei nicht verantworten.

Polizei sperrte Autobahn, zum für Feuerwehr-Bus den Weg frei zu halten

Schließlich entschloss man sich den Rettungsbus zu alarmieren, der dann auch nach rund 20 Minuten an der Autobahnabfahrt Wilnsdorf eintraf. Jedoch hätte der Rettungsbus trotz Blaulicht und Sondersignal über die Autobahn erheblich länger gebraucht, denn hier gab es einen mehreren Kilometer langen Stau im Baustellenbereich. Somit entschloss sich die Polizei den Verkehr in Fahrtrichtung Süde komplett zu sperren damit der 23 Meter lange Rettungsbus von der Abfahrt Wilnsdorf rückwärts bis zur Einsatzstelle fahren konnte. Hier wurden dann die Businsassen mit ihrem Gepäck aufgenommen und zum Maxi Autohof transportiert.

Derweil wurde der liegen geblieben Bus von Mitarbeiter der Abschleppfirma Schneider und Eckhard zum Abtransport vorbereitet und später abgeschleppt. Die Autobahnmeisterei Freudenberg hatte in der Zwischenzeit die rechte Fahrspur in der Baustelle abgesperrt damit eine Reinigungsfirma mit Spezialgerät die Fahrbahn reinigen konnte. Insgesamt dauerte der Einsatz auf der A45 über vier Stunden wobei sich teilweise ein Stau von rund acht Kilometer gebildet hatte, doch die Sicherheit der Businsassen sowie der Einsatzkräfte ging vor.

Mit dem Motorschaden, dem Reinigen der zwei Kilometer langen Ölspur und den Arbeiten der Einsatzkräfte dürften die Gesamtkosten sich auf fast 100.000 Euro belaufen.

