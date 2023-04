Abgelehnt: Türkisches Wahllokal in Siegen nicht genehmigt

Wahlplakate von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu in Sanliurfa: In Deutschland lebende Türken können in den 16 Berufs- und Honorarkonsulaten ihre Stimme abgeben.

Siegen/Berlin. Das Auswärtige Amt lehnt laut einem Medienbericht neun zusätzliche türkische Wahllokale ab, auch das in Siegen. Grund seien Sicherheitsbedenken.

In Deutschland lebende Türken können einem Medienbericht zufolge an deutlich weniger Orten an der türkischen Präsidentschaftswahl teilnehmen als erwartet. Wie „Zeit Online“ am Freitag, 28. April, berichtete, genehmigte das Auswärtige Amt nur eines der bundesweit zehn Wahllokale, die die Türkei zusätzlich zu ihren 16 Berufs- und Honorarkonsulaten bereits vor Wochen für die Stimmabgabe beantragte. Neben Siegen betrifft das die vorgesehenen zusätzlichen Wahllokale in Kiel, Bielefeld, Dortmund, Limburg, Fulda, Saarbrücken, Mannheim und Ulm, die aufgrund der fehlenden Genehmigung nun geschlossen bleiben.

Einzig in Kassel kann demnach gewählt werden, wobei auch dieser Standort erst am Donnerstag und nach Drängen der türkischen Seite freigegeben worden sei. Dem Bericht zufolge wurde der Standort Kassel auch nur deshalb genehmigt, weil dort bald ein Generalkonsulat eröffnen soll. Wie „Zeit Online“ weiter berichtete, ergingen die Absagen durch Berlin erst am Mittwochabend, also kurz vor Beginn der Auslandswahl am Donnerstag, an die Regierung in Ankara – eine Stunde vor dem dortigen Dienstschluss. Dem Bericht zufolge bestätigten sowohl das Auswärtige Amt als auch eine Sprecherin der türkischen Botschaft in Berlin den Vorgang. Das Auswärtige Amt verwies zur Begründung demnach auf das Innenministerium, das auf Nachfrage zunächst keine Auskunft gab. Hintergrund waren laut „Zeit Online“ aber offenbar Sicherheitsbedenken.

Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) hatte die Wahl zuvor „riesiges Thema“ für türkischstämmige Deutsche und in Deutschland lebende Türken bezeichnet. Es gehe dabei auch um „den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland“, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu mit Verweis auf Zahlen der türkischen Wahlkommission YSK berichtete, können gut 1,5 Millionen stimmberechtigte Türken noch bis zum 9. Mai in Deutschland wählen. Bei den letzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei 2018 machten rund 50 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

