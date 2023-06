Deuz bekommt seinen Discountmarkt zurück: Aldi hat seinen Standort in Netphen-Deuz deutlich vergrößert.

Netphen Abgerissen und neu gebaut: Aldi in Deuz macht wieder auf

Deuz. Mit vergrößerter Verkaufsfläche meldet sich Aldi in Deuz zurück. Der Discountmarkt im Kälberhof wurde neu gebaut.

Der Aldi-Markt im Kälberhof-Einkaufszentrum wird am Montag, 19. Juni, 7 Uhr, wiedereröffnet. Das Gebäude aus dem 1990er Jahren wurde abgerissen und ist mit von 956 auf 1270 Quadratmeter vergrößerter Verkaufsfläche neu gebaut worden. „Mehr Platz und breitere Gänge sowie ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren“ kündigt Gregor Mandola, Regionalverkaufsleiter bei der für Netphen zuständigen ALDI Regionalgesellschaft Radevormwald an.

Die vergrößerte Backwarenauslage ist mit einem rückgelagerten Backraum versehen, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Regale von der Rückseite befüllen können. Zwei Pfandautomaten sind in der Nähe des Eingangsbereichs installiert. 130 Pkw-Stellplätze stehen zur Verfügung, extrabreite Parkplätze für Menschen mit einer körperlichen Behinderung sowie Eltern-Kind-Stellflächen. Die ersten 100 Besucherinnen und Besucher bekommen als Willkommensgeschenk jeweils ein Rubbellos.

