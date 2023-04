Abi-Panne in Siegen: „Desaster“ – Schüler sind stinksauer

Keine Abi-Prüfungen am Mittwoch – auch in Siegen nicht. (Symbolbild)

Siegen. Kein Download von Abi-Prüfungen möglich. Das Land spricht von einer „technischen Störung“, Schüler finden deutlichere Worte.

Die kurzfristige Verschiebung von Abiturprüfungen ist in den Augen von Bezirksschülersprecher Jost Hoffmann aus Siegen „eine desaströse Situation“.

Nach massiven technischen Störungen hat das NRW-Schulministerium am Dienstag die schriftlichen Abiturprüfungen für Mittwoch, 19. April, in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik im Grundkurs und Leistungskurs abgesagt und für Freitag, 21. April, anberaumt. Lehrkräfte in vielen NRW-Städten hatten zuvor von massiven Problemen beim Herunterladen der Aufgaben berichtet.

Forderung aus Siegen: Reformen im Bildungssystem nötig

„Die Ereignisse des heutigen Tages (Dienstag, 18. April, Anm.d.Red.) fassen den Zustand weiter Teile unseres Bildungssystem mehr als deutlich zusammen.“ Neben dem enormen Imageschaden sei die Absage auch ein Problem für die Organisation vieler Abiturientinnen und Abiturienten. Persönliche Lehrpläne und Ähnliches sowie weitergehende Planungen, auch im familiären Bereich seien vor allem durch die sehr späte Bekanntgabe gestört worden.

Darüber hinaus sei es nicht das erste Problem beim Zentralabitur in NRW gewesen. In der Vergangenheit sei es immer wieder zu Fehlern gekommen, zum Beispiel beim Mathe-Abitur 2008, das zu einer Welle an Nachprüfungen führte, heißt es weiter seitens der Bezirksschülervertretung. „Reformen, auch in den internen und digitalen Abläufen, sind mehr als überfällig.“, so Hoffmann weiter. „Wir müssen endlich dafür sorgen, dass unser Bildungssystem fehlerfrei läuft“, fordert der Sprecher.

