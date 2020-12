Achenbach: Bewohner macht sich Sorgen um Sicherheit

Achenbach. In Achenbach wird eine Feuerwehrzufahrt häufig zugeparkt. Karl Heinz Berger ist Ex-Feuerwehrmann und macht sich Sorgen um die Sicherheit.

„Es geht nicht um mich. Es geht hier um Menschenleben.“ Karl Heinz Berger war früher Feuerwehrmann. Jetzt wohnt er in einer Mietwohnung am Witschert und hat ein großes Problem mit dem vorbeugenden Brandschutz des Gebäudes.

Er glaubt, dass in einem Brandfall die Feuerwehr nicht ihre Arbeit erledigen kann, da ständig Autos auf nicht gekennzeichneten Flächen vor dem Haus parken.

Das Gebäude in Achenbach

Karl Heinz Berger wohnt direkt neben dem Kursana Domizil Siegen . Die Gebäude gehören aber nicht zusammen, das war einmal so: Jetzt gehört das Mietshaus der Immobilienfirma Krentscher in Oldenburg . „Ich bin 2016 hier her gezogen. Im Internet stand damals, dass es einfach seniorengerechte Wohnungen sind“, sagt Karl Heinz Berger.

Zwischen dem Kursana Pflegeheim und dem angrenzenden Gebäude besteht eine Brückenverbindung. Die Bewohner des Mietshauses können so zum Beispiel aus dem Pflegeheim Essen beziehen. Es besteht keine weitere Verbindung zu dem Heim. In dem Objekt gibt es 47 kleine Wohnungen. Auf den Fluren befinden sich viele Rollatoren oder Rollstühle.

Das Problem: Falsch parkende Autos

„Die Bewohner hier sind zwischen 60 und 90 Jahren und beziehen in den meisten Fällen einen Pflegedienst oder lassen die Fußpflege oder den Friseur kommen. Sie lassen sich Essen anliefern“, so die Einschätzung von Karl Heinz Berger. So passiert es, dass tagsüber sehr viele Autos direkt vor dem Haus parken, die einen sind schnell wieder weg, andere parken dort aber mehrere Stunden. Die Fläche vor dem Haus ist keine gekennzeichnete Parkfläche – ein kaputtes Schild weist darauf hin. Auch dass eine Zufahrt für die Feuerwehr frei gehalten werden muss, wird durch ein Schild verdeutlicht. Folglich ist das Parken dort verboten.

„Es gibt einen kleinen Parkplatz neben dem Gebäude. Das sind 16 Stellplätze. Das reicht bei weitem nicht aus“, sagt der 72-jährige Rentner. Er hat schon oft mit den jeweiligen Bewohnern gesprochen und sie gebeten ihren Verwandten oder Dienstleistern zu sagen, dass sie nicht vor dem Haus parken sollen, da sonst ein Löschfahrzeug dort keinen Platz finden würde. „Die meisten antworten dann, dass ich ihnen nichts zu sagen hätte.“

Ordnungsamt Siegen sind die Hände gebunden

Er sagt außerdem, dass das Gebäude, welches 2002 mit Fördermitteln gebaut wurde, sehr gut isoliert ist. In einem Brandfall, vermutet der Ex-Feuerwehrmann, würden viele der älteren Bewohner gar nicht mitkriegen, dass es brennt. Im Haus gibt es keine allgemeine Brandmeldeanlage, die Wohnungen haben jeweils einen eigenen Feuermelder. Er hat schon vieles versucht: er nahm Kontakt zum Stadtverordneten Günther Langer auf, der ihn in seinem Anliegen unterstützt. Karl Heinz Berger hat auch schon oft Kontakt zum Ordnungsamt aufgenommen.

„Uns sind die Hände gebunden“ Das Ordnungsamt Siegen betont, dass der Fall bekannt ist und der Sachverhalt überprüft wurde, „es ist jedoch so, dass uns leider die Hände gebunden sind.“ Es handelt sich bei dem Gelände nicht um eine öffentliche Fläche , sondern um eine private. Außerdem wird betont, dass der Hauseigentümer bzw. Hausverwalter zuständig ist und dafür sorgen muss, dass die Parkflächenmarkierungen eingehalten werden beziehungsweise die Feuerwehrzufahrt freigehalten wird.

„Denen sind aber die Hände gebunden, da es ein Privatgelände ist.“ Er war schon zweimal bei der Polizei und auch bei der Feuerwehr. Die seien auch schon mal vorbeigekommen, aber in diesem Moment hat kein Auto an besagter Stelle gestanden, dann seien sie wieder weggefahren. Er hat mehrmals die zuständige Immobilienfirma Krentscher aus Oldenburg kontaktiert und auf den Missstand aufmerksam gemacht – ohne Erfolg. Wenn er überhaupt eine Antwort bekommen hat, fiel diese sehr dürftig aus. „Das ist dann immer so ein Wischi-Waschi. Die wollen sich nicht darum kümmern. Denen ist das egal“, sagt Karl Heinz Berger. Er ist in dieser Angelegenheit ein Einzelkämpfer. Sein Wunsch wäre es erst einmal, dass die Feuerwehr Siegen ein Schreiben an die Immobilienfirma Krentscher nach Oldenburg schicken würde.

Das sagen Vermieter und Anwältin

Auf Anfrage dieser Zeitung schreibt Harald Winkelseth, Geschäftsführer der Immobilienfirma Krentscher , dass die Aussagen von Karl Heinz Berger falsch seien. Er erklärt, dass 45 von den 49 Bewohnern die Meinung der Firma teilen würden.

Diese Fotos hat Karl Heinz Berger vor dem Haus gemacht. Diese Fläche ist eigentlich für die Feuerwehr gedacht. Foto: Karl Heinz Berger

„So ganz einfach ist diese Situation nicht“, sagt Rechtsanwältin Tanja Hilpert . Sie betont, dass nur der Vermieter für solche Angelegenheiten zuständig ist. Auf privaten Gelände dürfte niemand anderes „rumfuschen“. Es gebe die für den Vermieter die Möglichkeit eine Person einzustellen, die den Parkplatz und die Rettungswege überwacht und auch dazu befugt ist notwendige Schritte einzuleiten. Die Kosten für eine solche Stelle würden aber häufig mit Mehrkosten für die Mieter einhergehen.

