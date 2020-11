Adventskalender für Siegen: 1000 Teile Nikolaikirche

Spielebox in Siegen, Kölner Straße 6: Thorsten Fries empfiehlt das Nikolaikirche-Puzzle.

Vorschläge für den Wunschzettel sind in diesem Jahr das Thema unseres Adventskalenders. Wir haben Tipps aus Geschäften und von Herstellern.

Den Anfang im ersten Türchen unseres Adventskalenders macht der Spieleladen „Spielebox“ in der Kölner Straße 6 in Siegen – hier ist eine Geschenkidee für Leute mit Ausdauer: Aus der Reihe „Mein Siegerland“ erscheint demnächst das erste 1000er Puzzle. Das Motiv ist die Nikolaikirche im Sommer. Die Kollektion ist limitiert. Von jedem Puzzle gibt es nur 500 Stück. Einen Euro von jedem verkauftem Puzzle gibt Spielebox-Chef Thorsten Fries als Spende an die Nikolaikirche.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook .