Siegen Wegen Bauarbeiten ist am Hauptbahnhof Siegen der Durchgang zu den Gleisen gesperrt. Die Unterführung war als Alternative nur einen Tag geöffnet.

Wegen der Bauarbeiten am Hausbahnsteig ist im Auftrag der Deutschen Bahn der Durchgang vom Bahnhofsvorplatz zu den Gleisen am Hauptbahnhof Siegen gesperrt worden (wir berichteten). Fahrgäste, so hatte die DB mitgeteilt, müssten den Weg durch die Wartehalle des Bahnhofsgebäudes nehmen; dazu sollte auch die bislang noch nicht fertig modernisierte und weitgehend fertiggestellte Fußgängerunterführung geöffnet werden. Zum Ärger einiger Reisender war der Tunnel von Gleis 1 aber nur einen Tag passierbar und wurde dann wieder gesperrt.

Um zu den Gleisen zu gelangen, mussten sie daher nach dem einen „Öffnungs-Tag“ doch den längeren Weg über die Fußgängerüberführung nehmen. Manche berichten, dass dieser Umweg ohne Weiteres fünf bis zehn Minuten länger dauere.

Laut Bahn sei es zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten in der Unterführung gekommen, teilt ein Bahnsprecher auf Anfrage mit. Insbesondere wegen der „Taubenvergrämung“, den stachelbewehrten Metallleisten, die verhindern sollen, dass sich die Vögel oben auf den Querträgern niederlassen und mit ihrem Kot die Umgebung verschmutzen. Dafür, so heißt es weiter, hätten auch Arbeiten an dem Brückenbauwerk durchgeführt werden müssen, unter dem der Tunnel herführt. Diese Anpassungen hätten vor allem die tragenden Säulenkonstruktionen an den Seiten betroffen. Inzwischen sei die Unterführung aber wieder freigegeben.

