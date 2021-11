Polizisten in Siegen fordern ein deutliches Einkommensplus. (Symbolbild)

Tarifstreit Ärger in Siegen: Polizisten fordern deutlich mehr Geld

Weidenau. In den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gibt es auch in Siegen Ärger. Polizisten fordern ein „deutliches Einkommensplus“.

Mehr als 70 Polizistinnen, Polizisten und Tarifbeschäftigte der Polizei haben am Donnerstag, 11. November, ihre Mittagspause außerhalb der Polizeiwache in Weidenau verbracht, um ihrem Ärger über die Weigerung der Bundesländer, in den bereits seit Anfang Oktober laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ein Angebot auf den Tisch zu legen, Luft zu verschaffen.

„Wir machen bei der Polizei einen verdammt guten Job. Deshalb fordern wir ein deutliches Einkommensplus. Denn die galoppierende Inflation macht auch vor den Polizistinnen und Polizisten nicht halt“, fasst Kreisgruppenvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Christian Breuer, die Stimmungslage bei der Polizei zusammen.

GdP in Siegen: Hendrik Wüst in der Pflicht

Damit die Einkommen im öffentlichen Dienst nicht immer mehr von der Entwicklung in anderen Branchen abgekoppelt werden, fordert die GdP zusammen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der Bildungsgewerkschaft GEW und dem Deutschen Beamtenbund fünf Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat.

Die Bundesländer wollen die Eingruppierung der Beschäftigten deutlich verschlechtern. Die GdP sieht in der Tarifauseinandersetzung Ministerpräsident Hendrik Wüst in der Pflicht. Die Beschäftigten bei der Polizei wollen ihren Protest bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 27. November fortsetzen.

