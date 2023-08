Die Vollsperrung der L 719 in Netphen erfolgt wohl erst nach dem nächsten Winter.

Verkehr Ärger vertagt: In diesem Jahr kein Straßenbau auf der L 719

Walpersdorf. Vertagt: In den nächsten Monaten bleibt die Verbindung von Netphen durchs Siegtal nach Wittgenstein offen.

Die Aufregung kann vertagt werden: Mit dem Ausbau der L 719 zwischen Walpersdorf und Siegquelle wird wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr begonnen; somit kommt es auch nicht zur Vollsperrung der Verbindung zwischen Siegerland und Wittgenstein. Nach wie vor läuft noch die Ausschreibung der Bauarbeiten. Wenn tatsächlich im Herbst der Auftrag vergeben werde, könne es passieren, dass die Baustelle schon kurz nach Beginn wieder stillgelegt werden müsse, sagte Julia Ollertz, Sprecherin der Regionalniederlassung von Straßen NRW, dieser Zeitung: Sobald der erste Frost kommt, ist Winterpause.

Noch keine Entscheidung über Buslinie

Mit anderthalb Jahren ist die Bauzeit für den 1,7 Kilometer langen Abschnitt zwischen Ortsausgang Walpersdorf und Kohlenmeiler veranschlagt – ohne eine Winter-Unterbrechung geht das nicht. „Wir wollten aber nicht zwei Winter da drin haben“, erklärt Julia Ollertz die Überlegungen zum neuen Zeitplan. Demnach wäre nun auch bis Frühjahr Zeit, über die Regelung für den Busverkehr nachzudenken: Die Schnellbuslinie SB 5 von Siegen über Deuz nach Bad Laasphe könnte entweder über Netphen, Lützel und die Eisenstraße umgeleitet oder in Walpersdorf gekappt werden. Letzteres wäre im Sinne von Grissenbach, Nenkersdorf und Walpersdorf, die sich sonst „abgehängt“ fühlten.#

Nun soll es nächstes Frühjahr losgehen

Eigentlich sollte schon im Frühjahr mit dem Bau begonnen werden, dann wurde das Ende der Sommerferien als neuer Termin genannt. Die Ausschreibung habe „umfassend überarbeitet“ werden müssen, erklärt Julia Ollertz. Das war wegen der „Ersatzbaustoffverordnung“ des Bundes nötig, die am 1. August in Kraft getreten ist. Darin geht es um die Verwendung von Recyclingmaterial, die das Land zwar fördern, aber auch detailliert kontrollieren will. Vorher war eine Baugrunduntersuchung erforderlich.

Die L 719 soll in drei Bauabschnitten auf einer Strecke von insgesamt 4,1 Kilometern ausgebaut werden. Die Gesamtbauzeit wurden vier bis fünf Jahre angegeben.

Die L 719 ist neben der B 62 einzige Verbindung zwischen Siegerland und Wittgenstein. Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

