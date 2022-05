Ärzte in Siegen: Gynäkologe Osama Shamia wieder zertifiziert

Dr. Osama Shamia ist auch Kooperationsarzt am Diakonie-Klinikum Jung Stilling in Siegen.

Siegen/Kreuztal. Die Fachkompetenz von Frauenarzt Dr. Osama Shamia aus Kreuztal ist erneut bestätigt worden – von der Agency for Medical Innovations.

Eingriffe rund um die Rekonstruktion des Beckenbodens und Behandlung von Harninkontinenz sind Spezialgebiete des Kreuztaler Frauenarztes Dr. Osama Shamia.

Entsprechende Operationen führt der Gynäkologe als Kooperationsarzt am Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen durch. Seine Fachkompetenz wurde nun erneut bestätigt: Zum zweiten Mal in Folge erhielt Dr. Shamia das Zertifikat der „Agency for Medical Innovations“ (AMI).

Dr. Osama Shamia. Foto: Diakonie

Das Unternehmen entwickelt innovative Produkte und Behandlungsmethoden für die operative Medizin. Dazu zählen auch Implantate zur Behandlung verschiedener Formen der Beckenbodensenkung.

Ziel in Siegen und Kreuztal: Lebensqualität der Patientin verbessern

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Diese medizinische Expertise kommt insbesondere meinen Patientinnen zu Gute“, so Dr. Shamia, der seit 16 Jahren als Kooperationsarzt im Stilling tätig ist.

Um eine Harninkontinenz wirksam therapieren zu können, sei ihm zu Folge eine sorgfältige Diagnostik erforderlich. Zur Behandlung der Harninkontinenz stehe dann eine Reihe von konservativen und operativen Möglichkeiten zur Verfügung. Ziel sei immer eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität der Patientin.

