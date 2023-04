In Geisweid finden sich nun Orthopäden und Chirurgen in einer gemeinsamen Praxis. (Symbolbild)

Gesundheit Ärzte in Siegen: Orthopäden und Chirurgen in einer Praxis

Geisweid. Im Siegener Stadtteil Geisweid sind jetzt Orthopäden und Chirurgen in einer Praxis zu finden. Das ändert sich für die Patienten.

Die Praxen für Chirurgie von Dr. Regina Kaufmann und Falk Uhlig und für Orthopädie von Crispin A. Stock arbeiten jetzt enger zusammen. Letztere Praxis findet sich nun in den gemeinsamen Räumen, Sohlbacher Straße 32 in Geisweid.

Damit vollzieht sich im Medizinischen Versorgungszentrum von Marien Ambulant mittelbar der Schritt, den der Gemeinsame Bundesausschuss, bestätigt durch das Bundesgesundheitsministerium, für die Bedarfsplanung in der medizinischen Versorgung vorgegeben hat: die Zusammenlegung der Arztgruppen der Chirurgie und Orthopädie bei der Bedarfsplanung.

Gute Erfahrungen in Kreuztal gemacht

„Wir befinden uns in einem spannenden, dynamischen Umfeld, das maßgeblich durch die Politik und neue Gesetzgebungen beeinflusst wird. Es ergeben sich ständig Chancen und Risiken, die es auszuloten gilt. Ein Beispiel ist die Zusammenlegung der Fachrichtungen Chirurgie und Orthopädie bei der Bedarfsplanung, was wir jetzt – nach den guten Erfahrungen in Kreuztal – auch mit unseren beiden Geisweider Praxen mittelbar nachvollziehen“, sagt Michael Wörster, Konzernbereichsleiter Ambulante Versorgung der Marien Gesellschaft Siegen.

Insgesamt werde die medizinische Versorgung der Patienten durch die Zusammenlegung gestärkt und stabilisiert. Dabei hat Wörster für das integrierte Gesundheitsunternehmen neben dem Bereich von Marien Ambulant auch die Strukturen von Marien Kliniken mit dem St.-Marien-Krankenhaus Siegen im Blick.

