Die Feuerwehr ist mit starken Kräften am St. Marien-Krankenhaus in Siegen präsent.

Einsatz Alarm in Siegen: Feuer im St. Marien-Krankenhaus?

Siegen. In St. Marien-Krankenhaus in Siegen nehmen Personal und Meldeanlage in der Nacht Brandgeruch wahr. Das steckt dahinter.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften rückte in der Nacht zu Mittwoch, 27. Oktober, die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften in die Siegener Kampenstraße zum St. Marien-Krankenhaus aus.

Gegen 22:02 wurden die Einsatzkräfte alarmiert das auf der Station D3 Brandgeruch von den Krankenschwestern festgestellt worden sei.

Die Einsatzkräfte ziehen wieder ab. Foto: Jürgen Scahde

Zugleich schlug die Brandmeldeanlage auf der Kreisleitstelle an. Ursache für den Alarm war jedoch kein Feuer in der Klinik selbst, sondern offenbar Rauch von Heizungen aus der Nachbarschaft, der durch geöffnete Fenster gezogen war.

