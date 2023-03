Alchen: Backesteam mit 365 Lebensjahren Erfahrung

Alchen. Riewekooche, Öalcher Landbrote, Schanzenbrote und der Sejerlänner Knutz kommen aus dem „Öalcher Backes“. Es gibt Neuigkeiten.

Insgesamt sind sie zusammen 365 Jahre alt, also ganz alte Oldies, aber eine verschworene Gemeinschaft: das Backesteam des Heimat- und Verschönerungsvereins Alchen, der jetzt die Backsaison am „Öalcher Backes“ eröffnete.

Der 82-jährige Horst Heide ist Ehrenvorsitzender, er macht die Ansagen. Wenn es heißt „Pause“, dann legen alle die Arbeit nieder und dann wird auch mal am frühen Morgen ein Bier getrunken. Zweiter im Bunde ist der 81-jährige Günter Dickel, ausgebildeter Bäckermeister, der das richtige Händchen hat, um die Brotlaibe zu formen. Der 64-jährige Uwe Panthel kümmert sich um die Vorbereitungen und hilft auch nach dem Backen. Der 82-jährige Karl-Heinz Viereck ist der Heizer; er bringt den Ofen mit Schanzen auf die richtige Temperatur. Jüngstes Mitglied im Backteam ist der 56-jährige Andreas Bäumer. „Der muss noch viel lernen“, sagt Horst Heide schmunzelnd. 80 Sejerlänner Riewekooche, 46 Öalcher Landbrote, zahlreiche Schanzenbrote, der Sejerlänner Knutz, Vitalbrot und Franzosenbrot werden an diesem Tag gebacken.

Auch hinter dem Haus im Holzschuppen wird fleißig gewerkelt. Eine weitere Rentnerband ist dabei, mehrere Raummeter Holz in den Schuppen zu stapeln damit, für die kommenden Backtage auch genügend Heizmaterial zur Verfügung steht.

Den ganzen Tag werden Brot und Kuchen gebacken. Foto: Jürgen Schade

Martin Lucke gibt den Vorsitz ab

Doch mit dem Jahr 2023 gibt es auch Veränderungen im Heimat- und Verschönerungsverein. Martin Lucke hatte bereits in den Jahren 2021 und 2022 darauf hingewiesen, dass er in diesem Jahr nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung steht. Er blickt nach den Aufzeichnungen des Ehrenvorsitzenden Horst Heide auf ein langes Engagement zurück. 1995 begann er als Ersatzkassenprüfer. 1996 wurde er Kassenprüfer, 1998 stellvertretender Vorsitzender. Von 2003 bis 2022 war er Vorsitzender und in dieser Zeit hat er den Verein mit sehr viel Einsatz und Leidenschaft auch durch schwere Jahre geführt. Auch für die Zukunft wird er als Ehrenmitglied des Vorstandes sein Wissen und seine Arbeitskraft weiter einbringen.

Zum neuen Vorsitzenden wurde Alfons Täufer für ein Jahr gewählt. Er hat sich aus Mangel an Interessenten dazu bereit erklärt, den Verein zu führen, stellt aber klar, dass es sinnvoll ist, den Vorsitz möglichst schon bei den nächsten Wahlen mit einem jüngeren Vorsitzenden zu besetzen. Stefan Gieseler wurde für weitere zwei Jahre als stellvertretender Vorsitzender bestätigt, ebenso Walter Müller als Schriftführer. Simone Diehl scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus. Weitere Beisitzer sind Andrea Panthel und Steffen Röcher. Um die vielfältigen Aufgaben im Dorf bewältigen zu können werden noch Mitstreiter gesucht, die beim Arbeitstag alle vier Wochen mit zupacken können und den Vorstand auch anderweitig unterstützen.

