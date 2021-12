CDU-Antrag Alle Kinder in Netphen sollen schwimmen können

Netphen. Im Netphener Freizeitbad sollen Schwimmkurse Vorrang bekommen, fordert die CDU. Vereine und Bad sollen Unterricht anbieten.

Viele Kinder konnten bereits vor der Corona-Pandemie nur unzureichend schwimmen. Die vielfache Schließung von Badeanstalten, der Wegfall von Schwimmkursen und Schwimmunterricht an den Schulen hat diesen Zustand in den vergangenen zwei Jahren deutlich verstärkt.

Sebastian Zimmermann, Fraktionsvorsitzender der CDU Netphen, erläutert, dass man in Netphen doch das große Glück habe ein attraktives Freizeitbad mit großen Wasserflächen vorzuhalten, was ideale Bedingungen für die Schwimmausbildung bietet. Gleichzeitig beklagt er, „dass es leider auch unter den Netphener Kindern ein großes Defizit im Bereich des sicheren Schwimmens gibt. Vielfach werden auch sehr lange Wartezeiten für Schwimmkurse oder das gänzliche Fehlen vom Schwimmkursangeboten von den Netphener Eltern beklagt.“

Bis Ende 2022 soll jedes schulpflichtige Kind schwimmen können

Der CDU Netphen ist es daher ein großes Anliegen, dass alle Netphener Kinder spätestens zum Schuleintritt zur weiterführenden Schule sicher schwimmen können und bestenfalls mit den Jugendschwimmabzeichen in Bronze ausgestattet sind. Aus Sicht von Dr. Sandra Groos, 1. Stellvertretende Bürgermeisterin und früher selbst Schwimmausbilderin in der DLRG, sollte die Schwimmförderung in Netphen – unterstützt durch die Stadt Netphen und die stadteigene FON GmbH – auf zwei Säulen gestellt werden.

Zum einen sollen die Kapazitäten für die Grundlagenausbildung mit dem Ziel das Schwimmen zu erlernen massiv ausgebaut werden, zum anderen ist die weiterführende Schwimmausbildung und dabei vor allem die Vereinsarbeit zu stärken. Zur Grundlagenausbildung soll die Stadt Netphen über die Schulen den Bedarf ermitteln und für alle Nichtschwimmer im kommenden Jahr priorisiert Kurse anbieten. „Unser Ziel ist es, dass jedes schulpflichtige Kind in Netphen bis Ende 2022 schwimmen kann“, unterstreicht Dr. Sandra Groos.

Wasserflächen zu kindgerechter Uhrzeit reservieren

Aus dem Antrag, den die CDU Fraktion an den Bürgermeister der Stadt Netphen gerichtet hat, geht zudem hervor, dass für die Zukunft dauerhaft Schwimmkurse vorgehalten werden sollen, die es allen Schulanfängern ermöglichen bis zum Ende der 1. Klasse das Schwimmen zu erlernen. Hierzu sollen den Vereinen „zur kind- und jugendgerechten Uhrzeit“ ausreichende Wasserflächen angeboten werden, die sodann für den sonstigen Badeverkehr gesperrt werden.

