Alltag mit schwerbehindertem Kind: Hier schreiben die Eltern

Siegerland. Mia Stücher (5) hat das sehr seltene Angelman-Syndrom. Hier erzählen ihre Eltern vom Familienleben mit einem behinderten und einem gesunden Kind.

Irgendwann fragten sich Lisa Mareile und Niclas Stücher: „Was hat unsere Tochter?“ Anfangs wirkte es noch wie eine „normale“ Entwicklungsverzögerung: Mia hatte zum Beispiel Probleme, ihren Kopf zu heben. Die Stüchers gingen mit ihr zur Physiotherapie, trotzdem stellten sie keine Verbesserung fest. Auch mit der Lautsprache tat sich Mia schwer. Die Stüchers hatten einen Kinderarzt, der Mia gut kannte, sich sehr für die Familie einsetzte – als der Mediziner die Stelle wechselte, zogen die Stüchers sogar hinterher. Schließlich, nach einem Gentest, erhielt Mia Cécilia Stücher kurz vor ihrem dritten Geburtstag die Diagnose Angelman-Syndrom. „Wir merken jetzt: Vom Kopf her bleibt sie auf diesem Stand stehen. Sie wächst aber“, erklärt Niclas Stücher.

Geistige und körperliche Einschränkungen, Störungen der Bewegungs- und der Sprachentwicklung sowie des Verhaltens sind bei Erkrankungen wie dem Angelman-Syndrom Folgen einer Veränderung der Chromosomen. Viele seltene Erkrankungen wurden nach ihren Entdeckern benannt: Der englische Kinderarzt Haerry Angelman beschrieb das Syndrom 1965 erstmals, zunächst aufgrund des auffälligen Bewegungsmusters und des häufigen Lachens der Kinder als „Happy-Puppet-Syndrom“ („Glückliche Puppe“, Red.). Das Angelman-Syndrom geht oft einher mit Entwicklungsverzögerungen, kognitiven Behinderungen, einer stark reduzierten Sprachentwicklung und überdurchschnittlicher Fröhlichkeit, die oft unbegründet wirkt, etwa weil sie auch bei Aufregung und Stress auftritt.

Mia mag nicht gewickelt werden, Zähne putzen auch nicht, erzählt ihr Vater. „Wir kennen es nur so.“ Normalität, die viel herausfordernder ist als der Alltag anderer Eltern. „Man muss immer noch zehn Schritte weiterdenken“, sagt er. An Dinge, an die die allermeisten Eltern niemals einen Gedanken verschwenden müssen – auch, weil es mit der Inklusion an vielen Stellen dann doch nicht so weit her ist. Das Leben der Stüchers ist anders – und nur anders. Nicht besser oder schlechter, anders eben, aber am Ende ganz normal. Davon erzählen sie hier: Vom Alltag mit ihren beiden Kindern.

Eine Mutter erzählt: Unser Leben mit einem behinderten und einem gesunden Kind – von Lisa Mareile Stücher

Ich sitze hier und gewöhne meinen kleinen Sohn in den Kindergarten ein. Es ist laut, aber ich bin weit ab und kann meinen Gedanken lauschen. Bei unserer Großen ist alles so anders. Ich war drei Tage dabei, dann war sie eingewöhnt. Sie hatte keine Probleme mit der Trennung – dafür aber ich. Sie loszulassen, so unselbstständig wie sie ist, sie in fremde Hände zu geben... Es fällt mir schwer. Noch immer.

Mein Sohn ist trocken. Er spricht wie ein Wasserfall. Benennt laut und deutlich seine Wünsche und fordert sie auch vehement ein. Er ist selbstständig, zieht sich an, isst und trinkt allein und räumt auch alles wieder weg. Ich traue ihm viel zu. Manchmal sicherlich zu viel.

Der kleine Bruder Simeon auf dem Weg zum Kindergarten Foto: Familie Stücher

Es ist dieser Unterschied, der unser Leben in zwei Welten teilt. Unsere Tochter Mia Cécilia ist 5 Jahre alt, sie hat das Angelman-Syndrom. Dieser Gendefekt geht mit einer stark geistigen Behinderung einher, zudem gehört starke Entwicklungsverzögerung in allen Bereichen – und Epilepsie – dazu. Sie kann nicht sprechen. Unser Sohn Simeon Bennet ist fast 3. Eine flippige Quasselstrippe, und genauso viel Pfeffer im Bobbes wue seine Schwester. Beide Kinder sind so unterschiedlich. Doch die Tatsache, dass wir ein behindertes und ein gesundes Kind haben, durchschneidet unseren Alltag. Zwei Leben eben.

Wir feiern Meilensteine unterschiedlich. Wir beurteilen Situationen anders. Schimpfen anders. Wir vergleichen wenig. Wir reflektieren viel und optimieren alles, was geht, zu jeder Zeit. Wir versuchen, allem und allen gerecht zu werden und auch zu den Kindern in ihrer Unterschiedlichkeit gerecht zu sein. Ich scanne Räume, Situationen, Menschen und sehe innerlich eine Warnleuchte schrillend blinken, wenn Gefahr droht, mögliche Unfälle zustande kommen können oder etwas Unangenehmes passieren könnte. Alles schon vorgekommen. Ich bin im Dauer-Stand-By; hin und her gerissen zwischen diesen zwei Welten, in denen wir leben.

Mia Stücher hat das Angelman Syndrom - ihre Eltern Lisa Mareile und Niclas schreiben für die Lokalredaktion Siegen über den Alltag mit einem schwerbehinderten Kind. Foto: Familie Stücher

Es sind die Kleinigkeiten, die uns alles durch zwei Brillen betrachten lassen. Die Meilensteine, die Perzentile im U-Heft, der Spielplatzbesuch, der Brunch mit Freunden, das Ausgehen als Paar. Auf der einen Seite mit unserem Sohn alles kein Problem. Er kann meinen Anweisungen folgen, mit mir sprechen, selbst laufen und benötigt keine Führung. Ich kann ihn auch mal loslassen. Auch mit meinem Herz.

Auf der anderen Seite ist das leider mit unserer Tochter nicht oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen oder mit viel Hilfe möglich. Man braucht für alles mehr Augen, mehr Hände und mehr Aufmerksamkeit. Eine ständige 1:1-Betreuung. Es ist ein eingeschränktes Leben. Wie das Leben unserer Tochter eben auch ist. Und doch erfüllt dieser anstrengende Alltag mein Herz. Unser Leben mit einem behindertem und einem gesunden Kind.

