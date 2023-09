Die Band „Ticket to Happiness“ spielt beim Siegener Altstadtfest auf de, Pfarrer-Ochse-Platz.

Veranstaltung Altstadtfest Siegen: Malerisch-gemütlich, am besten schattig

Siegen. Sonne, historische Kulisse, es riecht und schmeckt lecker, dazu Musik, Führungen, Besichtigungen – was will man mehr? Höchstens noch Schatten.

Gemütlich sind sie immer, die engen Altstadt-Gassen. Wenn es dann auch noch an jeder Ecke lecker riecht und schmeckt, Musik und Gespräche und Kinderlachen durchs Quartier zwischen Hainstraße und Hundgasse schallen, kann in Ruhe Altstadtfest vor historischer Kulisse gefeiert werden.

Plätze im Schatten sind sehr begehrt. Foto: Jürgen Schade

Stadtführungen, Garten- und Hausbesichtigungen, Turmbesteigungen waren am Sonntag, 10. September, beliebt – fast so sehr wie die Plätze im Schatten der Bäume. Denn am Nachmittag überschritt die Temperatur die 30-Grad-Marke.

Für die Kleinsten gibt es jede Menge Spielzeug und -geräte am Rathaus Oberstadt. Foto: Jürgen Schade

