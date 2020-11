Am Ärger um die Grundschulen ist Kreuztal selbst schuld

An dem fast alljährlichen Ärger über die Einschulungen ist nicht das Schulgesetz mit der Abschaffung der Schulbezirke schuld. Sondern die Stadt selbst, die sich die nun lästige Freizügigkeit selbst eingehandelt hat. Ganz lange schon mit einer katholischen Bekenntnisgrundschule in der Stadtmitte, viel später auch mit der evangelischen Grundschule in Littfeld, die heute Bekenntniszweig des Verbundes mit Eichen ist.

Immer ging es natürlich auch um die konfessionelle Erziehung. Aber nicht nur. Bekenntnisschulen erlaubten es der Stadt, sich über Schulbezirksgrenzen hinwegzusetzen – anders wäre die Mindest-Schülerzahl für die Wieder-Gründung in Littfeld nie zusammengekommen. Vor der Einführung des Schülertickets war auch die zentrale Lage auf dem Dörnberg interessant: Kinder bekamen die Fahrkarte in die City – die Schule vor der eigenen Haustür wäre ja zu Fuß erreichbar gewesen.

Heute ist diese besondere Schulform ein Klotz am Bein: In der Stadtmitte machen Eltern einen Bogen um die Gemeinschaftsgrundschule, weil sie fürchten, dass dort zu viel Energie in die Integration von Kindern ausländischer Familien gesteckt wird – als ob das den eigenen Kindern schadet. Nach Littfeld kann der Rektor des Grundschulverbunds kein Kind gegen den Willen der Eltern schicken – und wenn es in Eichen noch so voll ist. Auch dort schützt die Konfession.

Den Versuch, die Bekenntnis- in Gemeinschaftsgrundschulen umzuwandeln, hat die Stadt bisher nur einmal unternommen. Aber die Hürde ist inzwischen gesenkt worden: Die Hälfte aller Eltern der betroffenen Schule müssen zustimmen, nicht mehr zwei Drittel.

