Am häufigsten sind 19-jährige Männer betroffen

10 von 100.000 Einwohnern insgesamt erleiden im Schnitt ein Knalltrauma an Silvester. Das haben die Experten der DGHNO KHC in einer Studie festgestellt. Es gibt dabei deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen.

28 von 100.000 Menschen der Altersgruppe 6 bis 25 Jahre sind betroffen.

107 von 100.000 19-jährigen Männern erleiden an Silvester ein Knalltrauma. In dieser Gruppe ist Quote damit am höchsten.

3 Mal so viele Männer wie Frauen sind über alle Altersgruppen betroffen.