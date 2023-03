Neues Zentrum Am Klinikum Siegen geht „langgehegter Wunsch“ in Erfüllung

Siegen. Das Klinikum Siegen macht mit dem MZEB Menschen mit Behinderung ein besonderes Angebot. Doch das Haus hat noch wesentlich mehr in Planung.

Nach außen hat sich sichtbar etwas geändert im Jahr 2022. Aus dem „Kreisklinikum Siegen“ wurde „Klinikum Siegen“, inklusive neuem Logo, neuer Webseite und neuem Slogan („Weil Gesundheit mehr ist“). In dem Komplex an der Weidenauer Straße hat sich aber noch viel mehr getan, wie die Führungsriege beim Jahrespressegespräch am Donnerstag deutlich machte. In dem Stil soll es auch weitergehen.

„Als Landrat freue ich mich immer, wenn Versorgungslücken in der Region geschlossen werden“, sagt Andreas Müller, zugleich Vorsitzender der Gesellschafterversammlung. Ganz aktuell sei das mit dem „Medizinischen Zentrum für Menschen mit Behinderung“ (MZEB) der Fall, das am 1. März den Betrieb aufnahm. Patientinnen und Patienten mit Mehrfach-Behinderung finden hier eine Anlaufstelle, wie es sie nach Angaben des Klinikums nur an wenigen Standorten in Nordrhein-Westfalen gibt.

Klinikum Siegen: Neues Zentrum speziell für Menschen mit mehrfacher Behinderung

Die Betreuung Betroffener kann nämlich schon bei Beschwerden, derentwegen nicht behinderte Menschen einfach eine Arztpraxis aufsuchen können, schwierig sein: weil spezielle Rollstühle nicht durch übliche Türen passen, weil die Kommunikation besondere Anforderungen stellt, weil die Mehrfachbehinderung eine Betrachtung aus den Perspektiven mehrerer Fachrichtungen erforderlich macht. Wegen der logistischen Probleme ist es für solche Patientinnen und Patienten aber oft nur mit größerem Aufwand möglich, bei einer Überweisung von einer Praxis zur anderen zu wechseln. Und weil ihre Versorgung recht zeitaufwendig sein kann, lasse sie sich in den oft eng getakteten Alltag vieler Praxen auch nur schwer integrieren. Im barrierefreien MZEB steht deshalb ein interdisziplinäres Team zur Verfügung, und „wir haben die Logistik des Krankenhauses dahinter“, erläutert Prof. Dr. Martin Grond, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie am Klinikum Siegen.

Weitere Neuerungen Das Klinikum Siegen eröffnete 2022 auch ein Weaningzentrum: Patientinnen und Patienten, die lange künstlich beatmet worden sind, sollen dort von den Geräten entwöhnt und wieder zum selbstständigen Atmen befähigt werden. Außerdem nahmen ein neues Herzkatheterlabor und eine kardiologische Kurzliegerstation die Arbeit auf. Ferner widmet sich das Haus verstärkt dem Thema Nachhaltigkeit.

„Es ist ganz wichtig, so etwas auf Kreisebene anbieten zu können“, betont Pflegedirektor Armin Heck. „Das war ein langgehegter Wunsch.“ Das MZEB sei zudem eine Abteilung, „die ruhiger ist, entschleunigt“, um den Patientinnen und Patienten eine Atmosphäre zu bieten, die möglichst keinen zusätzlichen Stress für sie bedeutet.

Im Kreisklinikum Siegen gibt es seit 2022 ein Kompetenzzentrum für Adipositas- und Metabolische Chirurgie. Dr. Sebastian Dango, Ernährungsberaterin Judith Arns und Dr. Daniel Sinn (von links) arbeiten dort zusammen. Foto: Kreisklinikum Siegen

Klinikum Siegen: Adipositas-Chirurgie, Orthopädie und die elektronische Patientenakte

2022 hat das Klinikum sein Leistungsspektrum bereits um weitere Felder vergrößert. Mit Privatdozent Dr. Sebastian Dango als Chefarzt ging die neugegründete Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie an den Start, an der Menschen mit krankhaftem Übergewicht geholfen wird. Außerdem entstanden aus der vormaligen Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie, Handchirurgie- und Sporttraumatologie zwei neue Kliniken: Die Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie mit Chefarzt Dr. Michael Palm und die neugegründete Klinik für Orthopädie und Sportmedizin mit Chefarzt Dr. Daniel Bald. Darüber hinaus wurde Ende des Jahres die psychiatrische Tagesklinik mit 37 Plätzen eröffnet. Mittlerweile stünden dafür rund 150 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste, sagt Ingo Fölsing, Geschäftsführer des Klinikums Siegen.

Im vergangenen Jahr wurde zudem die elektronische Patientenakte (ePA) im Haus eingeführt. „Das ist schon ein Paradigmenwechsel. Sie finden auf Station kein Papier mehr“, sagt Martin Grond. Anfangs habe es zwar teilweise Bedenken in den Teams gegeben, bei Einführung der neuen Technik zunächst auch Beschwerden, weil manches noch nicht 100 Prozent anwenderfreundlich funktionierte. „Aber jetzt läuft’s“, unterstreicht der Ärztliche Direktor und hebt die Vorteile hervor: Bei Visiten etwa seien alle Daten, Bilder, Befunde jederzeit verfügbar und könnten sich auf dem Bildschirm darstellen lassen. Nächster Schritt, so Geschäftsführer Ingo Fölsing: Flächendeckende Ausstattung mit mobilen Endgeräten. Um die Stabilität der Systeme auch im Fall technischer Probleme zu gewährleisten, sind Vorkehrungen getroffen. Ferner gibt es seit Januar 2023 einen eigens eingestellten IT-Sicherheitsbeauftragten im Haus.

Das Klinikum Siegen eröffnet im ehemaligen Effexx-Firmensitz in Weidenau eine psychiatrische Tagesklinik als Teil des Zentrum für Seelische Gesundheit Foto: Hendrik Schulz / WP

Klinikum Siegen plant neue Operations-Säle und prüft Erweiterung der Psychiatrie

Im laufenden Jahr stehen diverse Projekte auf der Agenda.

• So ist eine Umstrukturierung weg von einer Zentralen Patientenaufnahme hin zu einer Zentralen Notaufnahme (nur für Notfälle) sowie einer Interdisziplinären Terminambulanz (ITA) für Patientinnen und Patienten mit geplanten Terminen vorgesehen. Wartezeiten sollen sich dadurch verkürzen, die Effizienz soll steigen.

• Am 30. März stellt das Klinikum der Gesellschafterversammlung Pläne für eine Erweiterung der OP-Kapazitäten vor, wie Ingo Fölsing schildert: Von fünf auf sieben Operationssäle. Erforderlich werde dies wegen der Zunahme an operativen Leistungen. Sollte die Gesellschafterversammlung zustimmen, „könnte es am 1. April losgehen“, sagt der Geschäftsführer. Angesichts der bereits weit gediehenen Planungen gehe er von anderthalb Jahren Umsetzungszeit aus.

• Für einen Neubau der Psychiatrie läuft derzeit eine Machbarkeitsstudie. Bis hier etwas spruchreif sei, werde es aber noch dauern, merkt Landrat Andreas Müller ein: Die geschätzten Kosten liegen nämlich im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich.

• Mit Verzögerungen ist außerdem bei „Bauteil 21“ zu rechnen, der Errichtung eines neuen Gebäudes an der Weidenauer Straße. Die Planung sei abgeschlossen, aber wegen Energiekrise, Ukrainekrieg und Preissteigerungen in der Baubranche „müssen wir das eventuell schieben, bis der Markt sich etwas beruhigt hat“, merkt Ingo Fölsing an.

