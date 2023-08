Museumsfest Am Sonntag in Hilchenbach: Zeitreise ins Landleben von einst

Hadem. Alle zwei Jahre ist Museumsfest in Hadem – ein Abenteuer vor dem und im alten Dreschschuppen: Mit Hahn Gustav und der ganz besonderen Kuh Helga.

Am alten Dreschschuppen wird kräftig geräumt – hier werden am Abend die Oldtimerfreunde feiern, die für dieses Wochenende mit ihren Wohnwagen und Treckern nach Hadem gekommen sind. Ein bisschen schwierig wird das diesmal mit dem Abstellen der Gefährte. Der gefühlt wochenlange Dauerregen hat die Wiesen durchnässt. Henning Moll ist das Improvisieren gewöhnt – wie alle zwei Jahre, wenn das Landwirtschaftsmuseum zu Oldtimertreffen und – am Sonntag – Museumsfest einlädt.

Helga, Liesel und Gustav

Johanns Hus, das schon 1542 erwähnt wird, ist das älteste Gebäude in Hadem – und heute Wohnung von Katja und Henning Moll. Im Kuhstall steht heute nur noch eine Plastikkuh: „Helga“ hat früher Reklame im Schaufenster des Metzgers in Erndtebrück gemacht. An „Liesel“, die hier wirklich gelebt hat, erinnert noch die Namenstafel mit ihrem Geburtsdatum, dem 16. April 2008. Auch Molls haben sich schon lange von der eigenen Viehhaltung verabschiedet. Fast. Im Sommer stehen eigentlich immer noch ein paar Rinder auf der Weide, wenn da etwas wächst – es gab ja auch Dürresommer in den letzten Jahren. Danach richtet sich natürlich auch, ob die Schafe etwas zu fressen haben, wenn sie hier Station machen.

Museumsfest Das Museumsfest in Hadem am Sonntag, 13. August, beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Dazu spielen die Sauerland-Musikanten. Ein Bauernmarkt wird aufgebaut. Mit Vorführungen beteiligen sich die Birkefehler Heimatfreunde, die Milcherei Henk aus Arfeld und die Früchtewelt. Das Museum und die Landmaschinen- und Traktorenausstellung sind geöffnet. Bereits am Samstag ab 19 Uhr steigt ein gemütlicher Abend.

Keine Rinder, keine Schade. Aber Hühner. Zehn Hühner und Hahn Gustav. „Wir haben jetzt wieder damit angefangen“, erzählt Henning Moll. Sie kosten ja nichts. „Es bleiben so viele Abfälle in der Küche übrig, die die noch alle fressen können.“ Das Hühnerhaus steht auch noch, dient aber jetzt offenkundig einem anderen Zweck. Ein Juno-Kohleherd, bestimmt aus den 1960er oder 1950er Jahren, hat hier Platz gefunden. Hier stehen Töpfe und Geschirr – und der große Waschkessel, in dem am Sonntag 80 Liter Erbsensuppe gekocht werden. Neu, seit zwei Jahren, ist der Backofen. Eigentlich nur die Klappe zu dem Backes, den Henning Moll an das alte Hühnerhaus angebaut hat. „Der stand in Memmingen in einer Küche neben einem Kohleherd.“ Jetzt wird darin, auf 1,20 mal 0,8 Meter Backfläche, in Hadem Brot gebacken. Und manchmal auch Pizza.

Knödel & Böhm und die Kernseife

Man könnte jetzt über Henning Molls Entdeckungen weitererzählen. Oder über Eier. Beide führen ins Landwirtschaftsmuseum, das einmal als Gerätesammlung angefangen hat. „Verein zum Erhalt historischer Gerätschaften“ hat Henning Moll damals den Verein genannt, der mit seinen rund 40 Mitgliedern den organisatorischen Rahmen für die kleine Erlebnislandschaft gibt, die auf dem Falschet entstanden ist. Wobei die Gerätschaften schon 2019 aus Stall und Dreschschuppen aus- und in die mit Crowdfunding-Unterstützung neu gebaute Remise umgezogen sind: die Sämaschine, der Kultivator, der Kartoffeltrockner, der Gabelwender, der Mähbinder. Und die Dreschmaschine von Knödel & Böhm, die beim ersten Museumsfest nach vier Jahren Corona-Pause nicht zum Einsatz kommt: „Dreschen können wir leider nicht“, bedauert Henning Moll, „es ist alles zu nass.“

Das Museum und die Eier also. 2004 hat Henning Moll die Ausstellung in dem Dreschschuppen eröffnet, der 1948 errichtet und von der Hademer Dreschgenossenschaft betrieben wurde. „Die Leute sagen immer, hier gibt’s jedes Mal was Neues.“ Deshalb kommen sie auch nicht nur einmal, sondern immer wieder, wenn die Molls zwischen Mai und Oktober an jedem zweiten Sonntag im Monat das Museum von 14 bis 17 Uhr öffnen, bei freiem Eintritt übrigens.

Die Imkerei-Abteilung zum Beispiel ist längst ins Bienenhaus draußen auf der Wiese umgezogen, samt Imkerpfeifen, Waben, Bienenkörben und Honigschleuder. Jetzt kommt man direkt in den Tante-Emma-Laden, den es so zwar nie in Hadem, wohl aber in Lohr am Main gegeben hat, wo Henning Moll das Inventar übernehmen konnte. Untypisch für modernen Lebensmitteleinzelhandel: Das Sortiment, von Kernseife bis zu Gleitschuhen, Einmachgläsern von 72 Fabrikaten und Einmachhilfen von Opekta bis Garantol, wächst ständig. „Die Leute bringen immer wieder was vorbei.“ Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. „Für Kinder ist das ganz schrecklich, wenn ihnen das verboten wird.“ Kinder kommen: Das Landwirtschaftsmuseum ist nämlich, wie es in der pädagogischen Fachsprache heißt, „außerschulischer Lernort“. Alle Drittklässler der Florenburgschule kommen einmal im Jahr hierhin. Seit jüngstem angeschlossen hat sich auch die Geisweider Grundschule.

Im Eingangsbereich, noch vor der Abteilung für die Milchwirtschaft, hat das neue überdimensionale Bilderbuch Platz gefunden: ein gerahmtes Album mit Bildern aus der Ortsgeschichte des oberen Ferndorftals – nur eine Auswahl aus dem Fotoarchiv, in dem Henning Moll mittlerweile mehr als 20.000 Fotos digitalisiert hat. Wenn er alte Fotoalben oder Bildersammlungen übernimmt, wird er neugierig, so lange, bis auch das letzte Gesicht identifiziert ist. „Früher haben sie über mich gelacht, heute sind sie froh.“ Denn im Laufe der Zeit werden es immer weniger Menschen, die man noch fragen kann. Und irgendwann niemanden mehr.

Vogeleier und Kaffeeröster

Neben der Treppe zur Empore, dem ehemaligen Getreidespeicher, sind bunt verzierte Bohlen an der Wand angebracht – die sind gerettet vom Fachwerkgebälk der unlängst abgerissenen Helberhäuser Schule. Dazu passt, gleich oben rechts, die Schulstube mit Schulranzen, einer Schulbank aus der Grunder Schule, einer Ausstellung von Lehrbüchern und Zeugnissen. Wo übrigens auch das Mengenlehre-Material Platz finden könnte, das eine pensionierte Lehrerin abgegeben hat – man erinnert sich: das Ding mit den Schnitt- und Vereinigungsmengen, das in den 1970er Jahren Addition und Subtraktion im Mathematikunterricht ersetzt hat und dann ganz schnell im Nirwana verschwunden ist.

Sogar eine „Tante Emma“ gibt es in dem Laden, der ausgesprochen gut sortiert ist. Foto: Steffen Schwab

Und hier sind dann auch die Eier. Vogeleier. Von Grünfink und Feldlerche, Blaumeise und Turmfalke, Lachmöwe und Dompfaff, Ringeltaube und Rauchschwalbe. Hans-Hubert Link aus Hamburg hat sie gesammelt, eine Tafel erinnert an den jungen Lehrer, der schon 1965 im Alter von erst 33 Jahren verstorben ist. Im Waldland Hohenroth hatten die Hademer eine Ausstellung zu Kindheit und Jugend platziert, eine Besuchern dort vermittelte den Kontakt nach Hamburg. Die Chemie stimmte offenbar: Die Witwe des jungen Lehrers vermachte Henning Moll gleich auch noch die ganze Sammlung mit Federn und Schädeln, Versteinerungen und Gräsern. „Insgesamt sechs Kartons.“

Es geht weiter. In die Näherei mit dem großen Webstuhl. In die Küche, in der neben den klassischen Waffeleisen auch ein Hörncheneisen (fürs Gebäck oder die Eiswaffel) und ein Kaffeeröster präsentiert werden. Und in die Wohnstube, in der Spielzeug vom Kaufladen über die Ritterburg bis zur Puppenstube steht. Und in der das Porträt von Friedrich-Wilhelm Klaus (1866-1923) aus Oberndorf einen Platz gefunden hat, aus gutem Grund: Dessen gleichnamiger Enkelsohn war es nämlich, der stellvertretende Hilchenbacher Bürgermeister, der den jungen Henning Moll immer mit nach Münster genommen hat, wenn er dort als Vorsitzender des Waldbauernverbandes gefragt war. Klaus ging in die Sitzung, Moll ins Staatsarchiv – so wuchs die Liebe zur Geschichte. Ein bisschen wie Fremdkörper wirken die Fernbedienung auf dem Wohnzimmertisch und der Monitor an der Wand: Da laufen nun Fotos und Filme über den Hauberg und den Schmied aus Grund. Außerschulischer Lernort wird man nicht umsonst.

Der Rundgang endet, wo er begonnen hat, vor Johanns Haus. „Am Ziel ist man nie“, sagt Henning Moll und meint das nicht philosophisch. Was fehlt? „Geld.“ Ein Toilettenhaus steht ganz oben auf der Wunschliste. Sie arbeiten dran.

