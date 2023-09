Amtswechsel an Uni Siegen: Burckhart bleibt bis Silvester

Siegen. Die neue Rektorin Prof. Dr. Stefanie Reese wird ihr Amt in Siegen am 1. Januar 2024 antreten.

Mit der Wahl von Prof. Dr. Stefanie Reese als Rektorin sind die Weichen an der Spitze der Universität Siegen gestellt. Die neue Rektorin wird ihr Amt am 1. Januar 2024 antreten. Darauf haben sich der Vorsitzende des Hochschulrats Arndt G. Kirchhoff, der amtierende Rektor Prof. Dr. Holger Burckhart und die neu gewählte Rektorin Prof. Dr. Stefanie Reese verständigt.

Prof. Burckhart bleibt bis zum 31. Dezember 2023 im Amt. Bis zur Amtsübergabe werden die Übergabe an der RWTH Aachen sowie organisatorische und persönliche Angelegenheiten geklärt, teilt die Uni mit. „Wir haben ganz bewusst ein Zeitfenster gewählt, das genug Raum für die Gestaltung des Übergangs von Prof. Burckhart zu Prof. Reese lässt. Die Universität hat nun Planungssicherheit“, sagte Arndt G. Kirchhoff, Vorsitzender des Hochschulrats.

Amtszeit endet am 30. September

„Ich freue mich sehr auf das schöne und wichtige Amt als Rektorin der Universität Siegen. Dennoch müssen die oben erwähnten Angelegenheiten geklärt sein, unter anderem in Bezug auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Aachen. Daran arbeite ich mit vollem Einsatz“, erklärte Prof. Dr. Stefanie Reese, neu gewählte Rektorin der Universität Siegen. „Ich begrüße diese klare Regelung für unsere Universität sehr, werde Frau Kollegin Reese regelmäßig informieren und mich mit ihr über zentrale Entscheidungen abstimmen“, sagte Prof. Dr. Holger Burckhart, amtierender Rektor der Universität Siegen.

Die Amtszeit von Prof. Burckhart als Rektor lief regulär bis zum 30. September. Am 24. Januar scheiterte die Wahl, es erfolgte eine erneute Ausschreibung der Stelle. Die Hochschulwahlversammlung der Universität Siegen wählte Prof. Reese am 8. August mit überwältigender Mehrheit als neue Rektorin. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Prof. Reese ist bisher Dekanin der Fakultät für Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen, hat den Lehrstuhl und das Institut für Angewandte Mechanik inne und ist die leitende Forscherin in mehreren Forschungsprojekten.

