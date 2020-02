Baustelle An der B 508 in Kredenbach werden jetzt Bäume gefällt

Kreuztal/Hilchenbach. Die Staus in Kreuztal und Hilchenbach werden wieder länger. In Allenbach stehen Baustellenampeln, in Kredenbach werden Bäume gefällt.

An der B 508 werden Bäume gefällt: Begonnen haben die Arbeiten bereits in Kredenbach zwischen den Einmündungen Kellershain und Bergstraße; der Abschnitt bis zur Stadtgrenze Hilchenbach wird ab Sommer ausgebaut. Verschwinden wird unter anderem eine Birkenallee gegenüber dem Einkaufszentrum. „Zum Ausgleich werden im Rahmen der Baumaßnahme geeignete Neuanpflanzungen erfolgen“, teilt der Landesbetrieb Straßenbau mit. Zur Fällung der Bäume wird ein Fällkran eingesetzt. Das soll die Fälldauer und damit auch die Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum beschränken. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Im Zuge der späteren Baumaßnahme erfolgen die Sanierung des gesamten Fahrbahnoberbaus sowie die erstmalige Herstellung eines Rad- und Gehwegs. Die Stadt Kreuztal wird die vorhandenen Gehwege erneuern, mehrere Versorgungsträger werden Leitungen in den Fahrbahn- und Seitenbereichen verlegen.

Rodungen auch in Allenbach

Für den 12. und 13. Februar kündigt der Landesbetrieb weitere Rodungen im Bereich der Allenbacher Lindenstraße an; auch dort wird der am Allenbacher Kreisel begonnene Ausbau der B 508 in Richtung Kreuztal fortgesetzt. Das kündigte Baudezernent Michael Kleber jetzt im Hilchenbacher Rat an. Gefällt werden außerdem Bäume unter der Allenbacher Talbrücke, wo eine Regenwasserbehandlungsanlage angelegt wird.

Ende Mai, so Michael Kleber, wird auf der B 508 in Dahlbruch gebaut. Ab Einmündung Untere Wiesenstraße entlang des SMS-Geländes bekommt die Fahrbahn eine neue Decke. Vereinbart sei, dass die Bauarbeiten den Zubringerverkehr zu Kultur Pur über Pfingsten nicht behindern.

