Anwohner klingelt Nachbarn wach und rettet sie vor Feuer

Die Feuerwehr löscht einen Brand am Wohnhaus in Deuz.

Deuz. In der Nacht zu Samstag kam es zu einem Brand in Netphen. Ein aufmerksamer Anwohner konnte die Bewohner eines Wohnhauses früh genug warnen.

Wohnhausbrand am Hüllweg in Deuz in der Nacht zu Samstag: Ein Anwohner hatte gegen 23.25 Uhr einen lauten Knall gehört. Als er nachschaute, sah er, dass der Eingangsbereich des Nachbarhauses in hellen Flammen stand. Das Feuer hatte bereits auf das Obergeschoss übergegriffen. Unverzüglich klingelte der Anwohner seine Nachbarn aus dem Schlaf und brachte sie in Sicherheit.

Seine Ehefrau hatte zwischenzeitlich die Feuerwehr alarmiert – wenige Minuten später trafen Löscheinheiten aus Deuz, Grissenbach, Nenkersdorf und Netphen ein. Auch die Polizei war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort sowie das DRK mit Rettungswagen. Gemeldet worden war der Kreisleitstelle, dass Gasflaschen in einer Art Hütte brennen sollten. Eine Fehlmeldung: Es brannten zwei große Mülleimer.

Die Einsatzkräfte mussten unter Atemschutz die Flammen löschen. Das Feuer hatte schon erheblichen Schaden angerichtet. „Unsere Kräfte konnten durch das schnelle Eingreifen verhindern, dass die Flammen ins Innere des Hauses schlugen“, sagte Einsatzleiter Jörg Otter. Jetzt soll die Brandursache ermittelt werden.

