Apollo statt Schlosspark: Herbst macht mit dem Sommer weiter

Siegen. Der Kultur-Herbst in Siegen beginnt mit zwei Nachhol-Gastspielen – und dann starten die World Music Nights.

Mit dem Altstadtfest und dem letzten Sonntagskonzert im Schlosspark beendete KulturSiegen bei hochsommerlichen Temperaturen die Open-Air-Saison. Zwei Bühnen-Acts stehen noch aus, die im Sommer geplant waren, kurzfristig jedoch verschoben werden mussten. Passend zur Wetterabkühlung finden die Gastspiele des Kölner N.N.-Theaters und des renommierten Kabarettisten Hagen Rether nun an überdachten Spielorten statt. Gleichzeitig startet KulturSiegen mit der aktuellen Konzertsaison der World Music Nights.

World Music Nights im Krönchen-Center

Zunächst gastiert am Sonntag, 17. September, 19 Uhr, im Schauplatz Lyz das N.N. Theater mit seiner Produktion „Odyssee“. Homers uralte Sage bietet mehr als eine antike maritime Abenteuerfahrt. Die Version des Kölner Theaterensembles verblüfft mit zeitlosen Themen: dem Umgang mit Leid und Schuld, der Kraft von Mut und Treue und nicht zuletzt dem Werden und Vergehen von Liebe – gespickt mit erstaunlichen Parallelen zur Moderne: Brutale Herrscher, rücksichtslose Eroberer, ein Zyklus aus Verwüstung, Gewalt und Gegengewalt, das Selbstverständnis von Mann und Frau. Das in Siegen so beliebte NN Theater, das in den vergangenen 34 Festivaljahren 17 Mal beim Siegener Sommer gastiert hat, brilliert mit rasantem Rollenwechsel, schauspielerischer Tiefe, Live-Musik und einer ordentlichen Portion Humor – und beleuchtet damit auch die heiteren Seiten dieser oft blutrünstigen Geschichte.

Am Montag, 18. September lädt KulturSiegen zum Herbst-Auftakt der Reihe „world music nights“ ein. Beginn ist um 19 Uhr, Spielort das Lesecafé im Krönchen-Center. Das Duo Riosentí besteht aus den beiden Musiknomaden Josué Avalos (Mexiko) und Aline Novaro (Argentinien) und führt seine Zuhörer auf eine musikalische Reise vom Süden des amerikanischen Kontinents bis in die Wüsten Nordmexikos. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Weitere Termine der „world music nights“ sind auf der Homepage www.kultur-siegen.de zu finden.

Hagen Rether kommt nun ins Apollo

Ausgerechnet der Eröffnungs-Act des Schlosshof-Programms musste in diesem Jahr verschoben werden. Immerhin bietet das Apollo-Theater einen würdigen Rahmen für das Nachhol-Gastspiel des Ausnahme-Kabarettisten Hagen Rether, der dort am 1. Oktober um 20 Uhr gastieren wird:„Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer denn sonst?“ Rether serviert seinem Publikum kein klassisches Kabarett, sondern ein assoziatives Spiel, ein Mitdenkangebot. Konsequent verweigert er die Verengung komplexer Zusammenhänge und gesellschaftlicher wie politischer Absurditäten auf bloße Pointen. Er rüttelt an zentralen Glaubenssätzen, „Sachzwänge“ gibt er als kollektive Fiktionen dem Gelächter preis. Mit überraschenden Vergleichen verführt er das Publikum zum Perspektivwechsel – zu einem anderen Blick auf die Welt, in die Zukunft – und in den Spiegel. Leidenschaftlich plädiert er für Aufklärung und Mitgefühl, gegen Doppelmoral und konsumselige Wurstigkeit: Wandel ist möglich, wenn wir wollen – und mitmachen!

Für Rether und das N.N.-Theater gibt es noch Tickets, die über die Seite www.kultur-siegen.de online gebucht werden können.

