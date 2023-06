Die Herzapotheke am Siegbogen in Weidenau hat während des Streiks am 14. Juni als einzige Apotheke in Siegen geöffnet.

Weidenau. Schichtarbeit an der Notdienstklappe: Herz-Apotheke am Siegbogen hat Notdienst, ist als einzige weit und breit geöffnet. „Froh, als es vorbei war“.

Der Notdienst war reiner Zufall. An dem Tag, als nahezu alle Apotheken in der Region wegen des Protest-Tags geschlossen waren hatte die Herz-Apotheke am Siegbogen durchgängig auf. Und durchgängig warteten bis spätabends Menschen draußen. E-Mails lesen oder ans Telefon gehen sei kaum möglich gewesen. „Wir waren alle froh, als der Tag vorbei war“, sagt Betriebswirt Stefan Eckardt, zuständig für Marketing, Controlling und Einkauf.

Aber: Trotz der Unannehmlichkeiten für die Kundschaft seien alle sehr verständnisvoll gewesen, „bis auf ganz wenige Ausnahmen“, trotz Wartezeiten von bis zu 45 Minuten. „Erstaunlich“ findet das Eckardt, damit habe man nicht gerechnet und sei umso positiver überrascht. Das bestätigt der Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL) fürs gesamte Verbandsgebiet. Gewünscht habe man sich diesen besonderen Notdienst nicht – diese würden von der Apotheken-Kammer für ein ganzes Jahr zugeteilt und an diesem Protesttag des Verbands in Westfalen-Lippe war eben die Herz-Apotheke am Siegbogen an der Reihe.

Lieferprobleme bei Medikamenten trifft Apotheken und Patienten in Siegen nach wie vor

Groß vorbereiten könne man sich auch nicht. „Wir sind zum Glück eine recht große Apotheke in recht zentraler Lage“, so Eckardt, entsprechend sei das Lager gefüllt. Zumindest da, wo das möglich sei, denn nach wie vor gebe es für viele Arzneimittel erhebliche Lieferprobleme. „Wir sind gut ausgestattet – und was fehlte, ist am Markt nicht verfügbar.“ Die meisten Stammkunden, so die Beobachtung, seien aber vorbereitet gewesen, um an diesem Tag nicht in die Apotheke zu müssen. Außer in Weidenau hatten in der Region eine Apotheke in Wilnsdorf und Olpe geöffnet – das war’s. Den Anteil der wirklichen Notdienstfälle schätzt Eckardt auf etwa 20 Prozent.

Etwa 1000 Teilnehmer hatten sich zur Protestkundgebung der Apotheken auf dem Prinzipalmarkt in Münster eingefunden. Foto: AVWL

Insofern eine „ganz normale“ Notdienst-Situation, nur eben an einem normalen Werktag, mit dem entsprechenden Kundenaufkommen. Für das Team um Apothekerin und Inhaberin Julia Eckhardt bedeutete das Schichtarbeit hinter der Notdienstklappe, wie am Fließband. An einem normalen Notdienst-Sonntag habe man etwa 200 Kunden, so Stefan Eckardt – am Mittwoch eher doppelt so viele. Zwei Leute in drei Schichten bedienten die Menschen, „schon auch Stress“, sagt er – wenn draußen 25 Menschen warten, wolle man die auch möglichst nicht ewig warten lassen.

Allein in Siegen-Weidenau haben zuletzt zwei von fünf Apotheken geschlossen

Ein erhoffter Effekt des Protesttags: Neben Druck auf die Politik der Bevölkerung die Auswirkungen des drohenden Apothekensterbens vor Augen führen. In Weidenau haben zuletzt zwei von fünf Apotheken geschlossen, sagt Stefan Eckardt, „und das nicht, weil sie mit Geld zählen beschäftigt sind!“ Die Lieferprobleme bei manchen Arzneimitteln seien so groß, dass ganze Arbeitstage pro Woche nur für die Beschaffung draufgehen, „irgendwo irgendwas organisieren“, um die Patienten versorgen zu können, „und das wird nicht bezahlt.“ Nur eine von diversen Aufgaben, die dazugekommen sind und nicht vergütet würden.

Die Erträge seien in den vergangenen Jahrzehnten ganz erheblich eingebrochen: Schon bei kleinsten Formfehlern gebe es kein Geld von den Krankenkassen, das Honorar sei sei 20 Jahren nicht gestiegen, während Apotheken von den gleichen Steigerungen bei Energiekosten oder Tariflöhnen betroffen sind. Immer weniger Apotheken können oder wollen das alles leisten. Nach AVWL-Angaben habe man in den vergangenen 20 Jahren mehr als 4000 Apotheken verloren. Schon vor einiger Zeit hatte Dr. Christof Werner, Vorsitzender der Bezirksgruppe Siegen-Wittgenstein im Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL) über die immer weiter steigende Überbürokratisierung geklagt, insbesondere mit Blick auf die vielen unterschiedlichen Vorgaben der vielen unterschiedlichen Krankenkassen. Das werde wie viele andere Missstände seit Jahren immer schärfer kritisiert, ohne dass sich irgendetwas änderte.

Belastung und Anspannung für Apotheken wächst und wächst

Tausende Beschäftigte von Apotheken, auch aus Siegen-Wittgenstein, waren daher am Mittwoch, 14. Juni, auf die Straße gegangen, um einen Kurswechsel von der Bundesregierung zu fordern, mehr als 90 Prozent der Apotheken nahmen Verbandsangaben zufolge teil. „Das hat es noch nie gegeben“, so Vorstandsvorsitzender Thomas Rochell – was zeige, wie belastend und angespannt die Situation sei. Zur zentralen Kundgebung im Münster waren gut 1000 Menschen gekommen, weitere Veranstaltungen fanden in Herford, Dortmund, Hagen, Recklinghausen, Detmold, Gütersloh und Soest statt. Wenn die Politik nicht gegensteuere, werden weitere Aktionen folgen, kündigt der AVWL an: „Der Protest bleibt keine Eintagsfliege.“

Als erste politische Kraft in Siegen-Wittgenstein meldete sich die Linke zu Wort: Man unterstütze den Apotheken-Streik: „Wir erklären uns solidarisch mit dem Protest“, teilt die Partei mit. Im Kreis Siegen-Wittgenstein sei die Zahl der Apotheken vor Ort in den letzten Jahrzehnten stark gesunken. Die Bundestagsfraktion fordere ein Lieferengpassgesetz, das auch funktioniert. „Voraussetzung hierfür sind unter anderem die vollständige Ersetzung der Rabattverträge durch eine Festbetragsregelung, eine Vorratspflicht für wichtige Arzneimittel durch die Pharmaindustrie sowie Bußgelder, wenn die Unternehmen ihrem Sicherstellungsauftrag nicht nachkommen.“

