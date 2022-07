Wirtschaft Arbeit in Siegen: Wenn Sonne und Hitze im Job krank machen

Siegen. Hohe UV-Einstrahlung wird für viele Beschäftigte in Siegen zur großen Belastung. Gewerkschaft mit eindringlichem Appell an Arbeitgeber.

Vom Gerüstbauer bis zur Landschaftsgärtnerin: Menschen, die in Siegen-Wittgenstein unter freiem Himmel arbeiten, haben ein besonders hohes Risiko, durch Sonne und Hitze im Job krank zu werden.

Darauf macht die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) aufmerksam – und appelliert an Beschäftigte, sich ausreichend zu schützen. „Keiner sollte die hohe UV-Einstrahlung auf die leichte Schulter nehmen. Sie kann zu dauerhaften Schäden auf der Haut bis hin zu Krebs führen“, warnt IG BAU-Bezirksvorsitzender Friedhelm Kreft. In der Bau- und Agrarwirtschaft müssten „Draußen-Jobber“ besonders aufpassen. Beide Branchen beschäftigen nach Angaben der Arbeitsagentur allein im Kreis derzeit rund 4100 Menschen.

Schlechtwettergeld in Siegen? Vorbild Dachdeckerhandwerk

Unternehmen müssten den Arbeits- und Gesundheitsschutz in der heißen Jahreszeit ernst nehmen, fordert Kreft: „Die Arbeitgeber sind in der Pflicht, ihr Personal vor Gesundheitsgefahren im Job zu schützen.“ Allerdings gebe es auch Tage, an denen das Wetter gar keine „Outdoor-Arbeit“ zulasse. Nicht nur die Zahl extremer Hitzetage, sondern auch Stürme und Starkregen nähmen zu. Deshalb brauche der Bau Lösungen, damit die Beschäftigten bei einem Arbeitsausfall nicht ohne Lohn dastehen.

Ein Beispiel aus dem Dachdeckerhandwerk zeige, wie es gehe: Zwischen April und November erhalten Beschäftigte eine Ausfallzahlung, wenn sie wegen extremer Wetterereignisse nicht arbeiten können. Das „Schlechtwettergeld für Frühling, Sommer und Herbst“ liegt bei 75 Prozent des Bruttolohns und wird für maximal 53 Stunden pro Jahr gezahlt.

