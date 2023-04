Arbeitsmarkt Siegen: Mehr Beschäftigung „bis ins hohe Alter“

Die Agentur für Arbeit in Siegen: Leichte Eintrübung.

Siegen. Die Beschäftigung nimmt stetig zu. Immer mehr treten auch Frauen in den Arbeitsmarkt ein, immer öfter bleiben auch ältere Beschäftigte im Job.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Siegen-Wittgenstein im April gesunken. Insgesamt waren 8.399 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 126 Personen oder 1,5 Prozent weniger. Im Vergleich zum April des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1.167 Personen oder 16,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,6 Prozent.

Ein Drittel mehr über 50-Jährige im Job als vor zehn Jahren

Vergleicht man die Arbeitslosenzahlen für den Monat April diesen Jahres mit dem der Vorjahre so fällt auf, dass der saisonübliche Rückgang für die Jahreszeit und die damit zu erwartende Frühjahrsbelebung weniger stark ausfällt. Trotz der leichten Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt und der ausstehenden Frühjahrsbelebung lässt sich die regionale Beschäftigungssituation positiv betrachten, meint die Agentur für Arbeit. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bleibe auf Wachstumskurs. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Frauen profitierten auch unter negativen konjunkturellen Einflüssen von dem Beschäftigungsaufbau, der sich aktuell langsamer fortsetzt, dennoch aber deutliche Zuwächse verzeichnet. In der Altersgruppe von 50 bis 65 Jahren sind aktuell über ein Drittel mehr Arbeitskräfte beschäftigt als noch im Jahr 2012.

Besonders bemerkenswert sei dabei ein Wandel bei den Beschäftigungsformen und -zeiten. Wo es die betrieblichen Strukturen ermöglichen, lasse eine Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort Frauen mit Erziehungsverantwortung und ältere Beschäftigte gemäß ihren Vorstellungen und Möglichkeiten am Arbeitsleben teilhaben. Auch kehren Frauen seit einigen Jahren häufig früher und mit einem höheren Arbeitsvolumen in Beschäftigung zurück. Den lebens- und berufserfahreneren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist es ebenso zunehmend möglich, ihrer Beschäftigung bis ins hohe Alter nachzugehen. Obgleich sie weiterhin schlechtere Chancen haben, Arbeitslosigkeit zu überwinden und mit Blick auf eine erneute Beschäftigungsaufnahme benachteiligt sind, steigt deren Erwerbsquote seit zehn Jahren kontinuierlich an.

Förderung wird mit Motivation belohnt

„Die Entwicklungen in der Beschäftigung bilden den demografischen Wandel auch für unsere Region ab: Die Erwerbstätigkeit von berufs- und lebenserfahrenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nimmt deutlich zu, die der Jüngeren nimmt leicht ab“, erklärt Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Siegen. Unternehmen, die ein cleveres Wissensmanagement betreiben, sorgten rechtzeitig dafür, das der Transfer von vorhandenem und für das Unternehmen wichtigen Know-how an jüngere Kolleginnen und Kollegen übertragen wird. Um dem Fachkräftebedarf gerecht zu werden, bedürfe es neben der Berücksichtigung von Einwanderung und erhöhter Frauenerwerbsbeteiligung auch der Unterstützung von älteren Beschäftigten, damit diese möglichst lang die Arbeitswelt bereichern.

Dabei sei es auch wichtig Menschen, die nicht auf den ersten Blick allen Ansprüchen für eine konkrete Stelle genügen, eine Chance zu geben und diese aktiv bei der Aufnahme einer Beschäftigung zu unterstützen, sagt Christoph Sczudlik, Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Siegen-Wittgenstein: „Dankbarkeit für die erhaltene Perspektive stellt sich bei den geförderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein, die wiederum mit überdurchschnittlicher Motivation, Einsatzbereitschaft und Unternehmenstreue gerne ihre Arbeit leisten und dauerhaft im Unternehmen bleiben wollen.“

Zahlen

Arbeitslosenversicherung: Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 3.966 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat verringert um 81 Personen bzw. 2,0 Prozent. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 255 Personen oder 6,9 Prozent.

Grundsicherung: In der Grundsicherung sind sechs Arbeitslose weniger als im Vormonat und 1.544 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind 7.655 Personen und damit 65,9 Prozent aller Arbeitslosen in der Grundsicherung.

Jugendarbeitslosigkeit: 1.113 Arbeitslose sind unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies mehr und im gleichen Monat des Vorjahres 214 weniger arbeitslose junge Menschen.

Ältere Arbeitslose: Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gesunken (-23 Personen oder - 0,5 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 463 Arbeitslose (12,4 Prozent) mehr. Insgesamt sind 4.210 Menschen ab 50 Jahre in der Arbeitsagentur Siegen betroffen.

Langzeitarbeitslose: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Agenturbezirk Siegen im Berichtsmonat gestiegen. 3.577 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen um 175 Personen.

Stellenangebot: Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 717 Stellen gemeldet (+190 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 4.254 offene Stellen, 66 weniger als im Vormonat und 411 weniger als im Vorjahresmonat.

Ausbildungsmarkt: Bis April 2023 sind im Kreis Siegen-Wittgenstein und im Kreis Olpe insgesamt 3.533 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden. Dem gegenüber stehen 1.746 Bewerber und Bewerberinnen, die sich im Laufe des Berichtsjahres bei den Agenturen für Arbeit vor Ort gemeldet haben. Auf eine/n Bewerber/in kommen damit im Agenturbezirk Siegen 2,0 Ausbildungsplätze. Zurzeit sind noch 751 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Gleichzeitig sind noch 2.108 Ausbildungsplätze unbesetzt. Somit kommen auf jede/n unversorgten Bewerber/in 2,8 unbesetzte Berufsausbildungsstellen.

