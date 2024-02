Siegen. Die Laserblitzer-Säule in der Freudenberger Szarße in Siegen hat viele Autofahrer Punkte, Geld und Führerschein gekostet haben. In Kürze steht sie woanders.

Die schwarze Blitzersäule auf der Freudenberger Straße ist weg. „In dem Bereich befindet sich aktuell keine Gefahrenstelle mehr, deshalb wurde er abmontiert und findet einen neuen Standort“, bestätigt Torsten Manges, Sprecher des Kreises Siegen-Wittgenstein.