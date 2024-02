Wahlbach. Ein betrunkener Motorrollerfahrer rammt in Burbach ein Auto und will türmen. Wegen seiner Verletzungen muss er die Flucht jedoch abbrechen.

Unter Alkoholeinfluss verursachte ein 38-jähriger Rollerfahrer am frühen Sonntagmorgen einen Unfall, bei dem er verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Motorroller von Burbach aus Richtung Neunkirchen unterwegs, als er gegen 6.30 Uhr kurz vor der Wahlbacher Ortsmitte auf der Freier-Grund-Straße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw stieß und stürzte. Ungeachtet des Schadens setzte er seine Fahrt fort, musste diese jedoch nach einigen hundert Metern aufgrund seiner Verletzungen abbrechen. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 38-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm dann auch eine Blutprobe entnommen wurde. Am Pkw sowie am Motorroller entstanden Sachschäden.

