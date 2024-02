Siegen. Siegens ehemaliger Bürgermeister Ulf Stötzel ist „auch mit über 80 kaum zu bremsen“. Nun erhält er für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz.

Die Liste, um „alle Stationen von Ulf Stötzels ehrenamtlichen Engagement für das Bundespräsidialamt in Berlin zu protokollieren“, sei sehr lang geworden, schreibt der Kreis Siegen-Wittgenstein in einer Mitteilung. Das Bundespräsidialamt ist für die Verleihung der Verdienstorden der Bundesrepublik zuständig. „Zahlreiche Siegerländer Institutionen hat der Netphener durch die Gründung von Fördervereinen oder die Bündelung von Unterstützern erhalten oder gestärkt“, heißt es weiter. „Dass wir eine Weißtalhalle, ein Apollo-Theater und nahezu alle Freibäder in Siegen noch haben, ist zu einem großen Teil ihr Verdienst“, sagte Landrat Andreas Müller zu Ulf Stötzel bei der Verleihungsfeier im Kreishaus. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz für die Gesellschaft wurde der ehemalige Bürgermeister der Stadt Siegen jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Ulf Stötzel „ist die Definition eines Machers“, wie der Kreis es formuliert, und laut seinem langjährigen Weggefährten und dem Ordensanreger Günter Zimmermann „auch mit über 80 kaum zu bremsen“. Das sei in Berlin offensichtlich ähnlich gesehen worden, stellte Andreas Müller in seiner Laudatio fest. „Ihr umfangreiches Engagement für die Region und Ihre Mitmenschen macht Sie selbst schon zu einer Siegerländer Institution und ich danke Ihnen für diesen Einsatz sehr herzlich“, so der Landrat.

Netphener Ulf Stötzel stellte als Bürgermeister in Siegen wichtige Weichen

Ulf Stötzels Werdegang im Siegerland beginnt 1963 als Leiter der Planungsgruppe A 45 und Hüttentalstraße. Von 1966 an war er dann unter anderem 25 Jahre Baudezernent und 1. Beigeordneter und später, von 1991 bis 1999, Gemeindedirektor in Netphen. „Ich bin sehr stolz und gerührt, dass ich so einen engagierten Bürger in meiner Stadt habe“, betonte Paul Wagener, heute Bürgermeister der Stadt.

Ulf Stötzel hat sich in seiner Heimat Netphen unter anderem für den Erhalt des Turnvereins „Einigkeit“ Netphen starkgemacht und als Vorsitzender 1989 erfolgreich die Auflösung abgewendet. Außerdem hat er die Partnerschaft mit der polnischen Stadt Zagan etabliert, die heute noch besteht. 1999 wurde Ulf Stötzel zum Bürgermeister in Siegen gewählt. Seine Amtszeit endete 2007. „In diesen acht Jahren hat er zahlreiche wegweisende städtebauliche Projekte auf den Weg gebracht, wie z.B. die Ansiedelung von Ikea oder den Bau des Apollo Theaters“, schreibt der Kreis. Sein Nachfolger im Amt, Steffen Mues, sagte über seinen Vorgänger: „Du bist mir in all den Jahren Freund und Mentor gewesen. Dein Wirken geht weit über deine Amtszeit hinaus und diese Auszeichnung ist längst überfällig“.

Siegerland: Ulf Stötzel arbeitete nicht nur in Vereinen und Verbänden mit – er gründete sie auch

Ulf Stötzel hat sich nicht nur in vielen Vereinen und Verbänden engagiert, sondern viele davon sogar selbst gegründet, etwa den Verein Städtepartnerschaften Netphen, die Bürgerstiftung Netphen, den Verein Psychosoziale Unterstützung oder den Freundeskreis der Busch-Brüder. „Ohne den Bürgermeister a.D. würde es diese Vereine und die wertvolle Arbeit dahinter nicht geben“, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. In seiner Dankesrede betonte Ulf Stötzel, wie gern er Menschen mitnimmt und für eine Sache vereint, und bedankte sich ganz besonders bei seiner Frau Gisela für die Unterstützung und den nötigen Rückhalt, ohne den sein Engagement nicht möglich gewesen wäre.

