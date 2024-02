Eichen. Im Eichener Hamer zeigen ein Duo, ein Trio und ein Quartett, dass Volkslieder auch heute noch Hitpotenzial haben. Wie kriegen sie das hin?

Da haben es die Kollegen in Amerika leichter. Sie werden Folk-Sänger genannt und haben es zu weltweitem Ruhm gebracht: Pete Seeger, Woody Guthrie, sein Sohn Arlo, Joan Baez…. Volkslieder-Sänger in Deutschland: Das klingt gediegen, rückwärtsgewandt, behäbig. Heino mit seiner Sonnenbrille, Toupet und Lederjacke hoch auf dem gelben Wagen ist da, warum auch immer, eine Ausnahme. Doch wer am Samstagabend beim „Volksliederfestival“ im Eichener Hamer war – und das waren viele – wirft all diese Volkslieder-Vorurteile über Bord.