Allenbach. Um alle Kinder unterzubringen, wird das Gymnasium Stift Keppel vier fünfte Klassen bilden müssen. Viele Fünftklässler wechseln aus Kreuztal.

Der erwartete starke Jahrgang ist da: 112 Kinder sind zu den 5. Klassen des Gymnasiums Stift Keppel angemeldet worden, deutlich mehr als die 87 im Vorjahr. Die Schule habe bei der Bezirksregierung die Bildung einer Mehrklasse beantragt, sagte Schulleiter Dr. Jochen Dietrich dieser Zeitung auf Anfrage. Damit kann sichergestellt werden, dass alle angemeldeten Kinder auf vier Eingangsklassen verteilt werden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Von den angemeldeten Fünftklässlern kommen 43 aus Kreuztal, im Vorjahr waren es 33. In Kreuztal verlassen in diesem Sommer 320 Kinder die vierten Grundschulklassen. An den drei Schulen im Schulzentrum stehen insgesamt 270 Plätze zur Verfügung, sodass sich möglicherweise mehr Eltern als sonst frühzeitig nach einer Alternative umgesehen haben. Die Anmeldezeiten in Kreuztal beginnen erst diese Woche und laufen bis 1. März. Aus Hilchenbach sind 56 Kinder in Keppel angemeldet worden, also in etwa der halbe Grundschuljahrgang. Die anderen Fünftklässler kommen aus Netphen (4), Erndtebrück (3), Siegen (2), Wilnsdorf und Kirchhundem (je 1). Bis auf 19 Angemeldete bringen alle eine Empfehlung ihrer Grundschule für das Gymnasium mit.

Auch interessant

Hilchenbach: Pfarrer Scheckel und die letzten Abenteuer Von Steffen Schwab

Nur vier Einsteiger für die Oberstufe

In die EF der Oberstufe haben sich nur vier Zehntklässler angemeldet – wohl eine Folge des letzten Jahrs, als wegen der Umstellung vom achtjährigen auf das neunjährige Gymnasium überhaupt keine EF gebildet wurde, vermutet Dr. Jochen Dietrich. Wer von Haupt- oder Realschule auf eine gymnasiale Oberstufe wechseln wollte, konnte das dann nur an den Berufskollegs tun. Die EF im nächsten Schuljahr wird dennoch stark: Vier 10. Klassen rücken in die Oberstufe auf.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++