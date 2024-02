Geisweid. Bei Mc Donald‘s in Geisweid winkt die Polizei einen heißgemachten Wagen heraus. Das Auto hätte gar nicht mehr auf der Straße sein dürfen.

Die Polizei Siegen hat in der Nacht auf Freitag, 16. Februar, einen getunten BMW aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten fiel der Wagen an der Ecke Geisweider und Birlenbacher Straße wegen lauter Auspuffgeräusche auf.

Eine nähere Inaugenscheinnahme vor Ort ergab, dass das Auto mit geänderten Fahrwerksfedern und zudem nicht mit den Originalfelgen unterwegs war, heißt es weiter im Polizeibericht. Der 23-jährige Fahrer konnte für die geänderten Felgen keine Betriebserlaubnis vorweisen. Zudem gab er an, dass er auch keine Veränderung an der Abgasanlage durchgeführt habe.

Einfach Katalysator aus BMW rausgeschraubt

Eine Messung mit einem nicht geeichten Schallpegelmessgerät ergab einen um 50 Prozent erhöhten Geräuschpegel als in den Fahrzeugpapieren angegeben. Die Beamten kassierten das Fahrzeug ein. Der BMW wurde am Freitagmorgen einem Sachverständigen gezeigt. Der Experte stellte laut Polizeiangaben fest, dass das Auto wegen der Veränderungen an Federn und Felgen nicht mehr verkehrssicher sei.

Zum anderen ergaben die Messungen des Geräuschpegels mit einem geeichten Messgerät deutlich höhere Werte als bei der Messung der Polizei. Ursache für die lauten Auspuffgeräusche war, dass die gesamte Anlage manipuliert und der Katalysator herausgebaut war, so die Beamten. Wegen des Sachverständigen-Gutachtens erwartet den 23-Jährigen nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Außerdem muss er das Fahrzeug neu zulassen.

