Siegen. Mit der Eezy-App ist der Fahrschein abgeschafft und das Rätseln am Ticket-Automaten Geschichte. Nur nicht in Siegen.

In den Bus oder in den Zug einsteigen, mit dem Smartphone einchecken, nach dem Aussteigen auschecken. Der Fahrpreis wird angezeigt - in der Regel ein krummer Betrag, weil er aus Luftlinien-Kilometern und einem Kilometerpreis von derzeit 27 Cent plus 1,40 Euro Grundpreis errechnet wird, ohne Rücksicht auf Tarifzonen oder irgendwelche Mehrfahrten-Rabatte. Irgendwann im Laufe des Monats wird dann die Rechnung geschickt und alles abgebucht. Das ist „eezy“, das seit zwei Jahren vor allem Gelegenheitsfahrgäste davor bewahrt, an Ticketautomaten Nerven zu verlieren.

„Verständlich, zeitgemäß, gut handhabbar – das ist das einhellige Urteil der meisten Fahrgäste.“ Das folgern Dr. Oliver Mietzsch und Matthias Hehl, Geschäftsführer der WestfalenTarif GmbH, aus einer Online-Befragung von 5699 Personen. Fahrgäste im Alter zwischen 18 und 39 Jahren nutzten eezy Westfalen etwas häufiger als Personen zwischen 40 und 60 Jahren. „In den höheren Altersklassen ist die Smartphone-Nutzung im ÖPNV dagegen noch nicht ausreichend angekommen“, räumt WestfalenTarif, der Tarifverbund der Verkehrsunternehmen, ein: Während sechs bis 17 Prozent der über 60-Jährigen eezy verwendeten, lagen die über 70-Jährigen mit drei bis sieben Prozent auf dem letzten Platz.

Höchstens 30 Euro am Tag und 49 Euro im Monat

Zwei „Preisdeckel“ verhindern, dass die Nutzer der App zu teuer fahren: Keine Monatsrechnung wird teurer als 49 Euro – der derzeitige Preis des Deutschlandtickets, das beliebig viele Fahrten im Nahverkehr kreuz und quer durch Deutschland erlaubt. Und niemand fährt am Tag für mehr als 30 Euro. Auf der Wunschliste der Fahrgäste stehe auch noch der „Bestpreis“ für die einzelne Fahrt, heißt es in der Pressemitteilung: Wenn also für die gefahrene Verbindung das reguläre Ticket günstiger wäre als der nach Kilometern berechnete Fahrpreis, dann soll auch nur das Ticket bezahlt werden müssen.

Den Pferdefuß von Eezy bekommen nach wie vor Fahrgästen in Randgebieten wie dem Dreiländereck rund um Siegen zu spüren: Die App funktioniert nur in Nordrhein-Westfalen. Die Bahnfahrt von Siegen (NRW) nach Köln (NRW) kann somit nicht auf diese Weise abgerechnet werden, weil der Zug zwischen Niederschelden und Au rheinland-pfälzisches Gebiet durchfährt. „Das Thema wird wieder aufgenommen“, berichtet Westfalen-Tarif-Sprecherin Maike Czieschowitz auf Nachfrage. Im Mai soll sich der zuständige Arbeitskreis damit befassen.

