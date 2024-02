Siegen. Bundespolizisten im Siegener Hauptbahnhof schauen in den Ausweis eines 33-Jährigen – und staunen nicht schlecht, wen si da vor sich haben.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Montag, 19. Februar, gegen 19 Uhr einen 33-Jährigen im Siegener Hauptbahnhof und stellten seine Identität fest. Sie waren laut eigenen Angaben nicht schlecht überrascht, als sie die vielen offenen Fahndungsnotierungen entdeckten.

Die Staatsanwaltschaften Frankfurt am Main, Koblenz, Limburg und das Amtsgericht Stuttgart suchten unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Exhibitionistischer Handlungen und Diebstahls nach dem Aufenthaltsort des Polizeibekannten. Zudem hatten die Staatsanwaltschaften Limburg, Hamburg, Saarbrücken, Aachen und Kaiserslautern Haftbefehle wegen Diebstahls, Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen den Gesuchten erlassen.

Geldstrafe von 1500 Euro kann der Mann nicht zahlen

Die teilweise anberaumten Geldstrafen in Gesamthöhe von rund 1500 Euro konnte der Spanier nicht begleichen, so dass ihn die Beamten festnahmen und in eine Justizvollzugsanstalt brachten. Dort muss er voraussichtlich eine Haftstrafe von etwa acht Monaten verbüßen, heißt es weiter.

