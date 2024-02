Weidenau. Videoaufnahmen sollen einen 36-Jährigen beim Auto klauen zeigen. Der Mann ist schon länger im Visier der Polizei.

In der Erzstraße ist am Freitagabend, 16. Februar, ein teures Auto gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, fiel dem Fahrzeughalter das Fehlen erst am nächsten Tag auf.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Bilder einer Überwachungskamera zeigen einen Mann, der zunächst einen Motorroller von dem Gelände schob. Anschließend kam er wieder auf das Grundstück zurück und stieg in den hochwertigen Pkw ein. Kurz darauf verließ er diesen wieder. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der Täter in dem Fahrzeug die Schlüssel zu einem angrenzenden Wohnhaus gefunden. Danach holte er aus dem Haus einen weiteren Schlüsselbund mit mehreren Autoschlüsseln, unter anderem dem für das teure Auto. Der Mann stahl das Fahrzeug.

Polizei Siegen: Mutmßlicher Täter ist bekannt

Nachdem die Polizei den Sachverhalt am Samstagnachmittag, 17. Februar, aufgenommen hatte, kehrte der mutmaßliche Täter am Abend zurück auf das Grundstück. Offenbar hatte er vor, einen weiteren Wagen zu entwenden. Der Geschädigte vom Vortag erblickte den Mann. Er floh ohne Fahrzeug vom Tatort.

Auch interessant

Anhand der Videoaufnahmen identifizierten die Beamten den mutmaßlichen Täter als einen polizeibekannten 36-Jährigen. Eine Fahndung brachte zunächst keinen Erfolg. Am Sonntagnachmittag, 18. Februar, aber stieß eine Streife auf den Verdächtigen. Er war zu Fuß an der Achenbacher Straße unterwegs. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. In seinen Taschen fanden sich Reste von Betäubungsmitteln. Laut Polizeiangaben räumte er den Fahrzeugdiebstahl ein und verriet das Versteck.

Haftrichter schickt Verdächtigen nach Attendorn

Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen, Diebstahls aus Wohnungen sowie wegen Pkw-Diebstahls. Außerdem hat er keinen Führerschein. Der Mann war bereits im Visier der Ermittler, da er bei zwei Wohnungseinbrüchen sowie bei einem weiteren Pkw-Diebstahl, die sich in den zurückliegenden Wochen ereignet hatten, als Tatverdächtiger gilt.

Er wurde am Montag, 19. Februar, dem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete Untersuchungshaft an, der 36-Jährige sitzt nun in der JVA Attendorn.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++